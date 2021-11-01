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Массовое отравление российских туристов в Хургаде стало уголовным делом

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления российских туристов в Египте. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства допрашивают родственников пострадавших.

«Фонтанка» писала, что об инциденте в Хургаде стало известно утром 31 октября. В общей сложности, по уточненным данным, в больницы после отравления поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. После случившегося минтуризма Египта приостановило работу гостиницы. Российских туристов переселили в другие отели. Шеф-повар отеля был задержан.

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Комментарии (1)

Ruth D. Armstead
"Меня терзают смутные сомнения: на вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака!"
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