В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где отравились несколько десятков российских туристов

Расследование инцидента с отравлением нескольких десятков туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде ведет Генеральная прокуратура Египта. Об этом со ссылкой на полученный вечером 31 октября пресс-релиз ведомства сообщает РИА Новости.
Уточняется, что сотрудники прокуратуры опросили врачей, самих отравившихся туристов и нескольких других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя и ели тот же ужин.
«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку», — говорится в сообщении.
В общей сложности, по уточненным данным, в больницы после отравления поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.
«Фонтанка» писала, что об инциденте в Хургаде стало известно утром 31 октября — сообщалось, что в результате массового отравления в местном отеле были госпитализированы 40 россиян. После случившегося минтуризма Египта приостановило работу гостиницы. Российских туристов переселили в другие отели.