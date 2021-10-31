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В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где отравились несколько десятков российских туристов

Инцидент с отравлением российских туристов в Хургаде расследует Генпрокуратура Египта

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Расследование инцидента с отравлением нескольких десятков туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде ведет Генеральная прокуратура Египта. Об этом со ссылкой на полученный вечером 31 октября пресс-релиз ведомства сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры опросили врачей, самих отравившихся туристов и нескольких других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя и ели тот же ужин.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку», — говорится в сообщении.

В общей сложности, по уточненным данным, в больницы после отравления поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.

«Фонтанка» писала, что об инциденте в Хургаде стало известно утром 31 октября — сообщалось, что в результате массового отравления в местном отеле были госпитализированы 40 россиян. После случившегося минтуризма Египта приостановило работу гостиницы. Российских туристов переселили в другие отели.

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Комментарии (5)

Wert
Мойте руки перед и зад.
2356897676
Случайно не азербайджанец с канистрой метилового спирта? Это их визитная карточка в РФ.
ДуремарСПб.
Неужели Бастрыкин арестовал расследовал велел разобраться возбудить наградить ?))
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