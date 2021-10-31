FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Российских туристов переселят из отеля в Хургаде, где отравились их соотечественники

2
Печать

Российских туристов переселяют из отеля AMC Royal в Хургаде, откуда с отравлением были госпитализированы 40 их соотечественников. Об этом со ссылкой на туроператора «Интурист» 31 октября сообщает «Интерфакс».

«Туристы, находящиеся в отеле по линии «Интуриста», оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение», — уточнили в компании.

В сообщении также отмечается, что все отравившиеся клиенты туроператора находятся в удовлетворительном состоянии. Уже в ближайшее время большинство может быть выписано из больницы.

«Фонтанка» писала, что в результате массового отравления в отеле в Хургаде были госпитализированы 40 россиян. Изначально сообщалось, что гостиницу закрыли сразу же после происшествия решением местной прокуратуры. Однако позднее появилась информация, что отель работает и продолжает принимать бронирования. Окончательно о приостановке работы гостиницы заявили несколько часов спустя в минтуризма Египта.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

altnec
После таких отравлений в разы вырастает вероятность появления рака от других повреждений. Ни одно отравление даром не проходит.
Об этом свидетельствует мировая статистика заболеваний.
Аппаратчик мокрой классификации
Ой-вэй! Ведь ещё буквально вчера там всё проверяла "правительственная комиссия".. Откуда там клопы-то в койках и болота под ногами(с)федеральные сми.. :)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний