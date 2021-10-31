Российских туристов переселят из отеля в Хургаде, где отравились их соотечественники

Российских туристов переселяют из отеля AMC Royal в Хургаде, откуда с отравлением были госпитализированы 40 их соотечественников. Об этом со ссылкой на туроператора «Интурист» 31 октября сообщает «Интерфакс».
«Туристы, находящиеся в отеле по линии «Интуриста», оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение», — уточнили в компании.
В сообщении также отмечается, что все отравившиеся клиенты туроператора находятся в удовлетворительном состоянии. Уже в ближайшее время большинство может быть выписано из больницы.
«Фонтанка» писала, что в результате массового отравления в отеле в Хургаде были госпитализированы 40 россиян. Изначально сообщалось, что гостиницу закрыли сразу же после происшествия решением местной прокуратуры. Однако позднее появилась информация, что отель работает и продолжает принимать бронирования. Окончательно о приостановке работы гостиницы заявили несколько часов спустя в минтуризма Египта.