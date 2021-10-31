Российских туристов переселят из отеля в Хургаде, где отравились их соотечественники

Российских туристов переселяют из отеля AMC Royal в Хургаде, откуда с отравлением были госпитализированы 40 их соотечественников. Об этом со ссылкой на туроператора «Интурист» 31 октября сообщает «Интерфакс».



«Туристы, находящиеся в отеле по линии «Интуриста», оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение», — уточнили в компании.

