«Ситуация крайне тяжелая». Губернатор Севастополя заявил, что система здравоохранения в городе работает на пределе возможностей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация с коронавирусом в городе крайне тяжелая. Инфекция распространяется быстрыми темпами.



«Ситуация крайне тяжелая. Самая тяжелая за все два года борьбы с пандемией. Вирус распространяется достаточно быстрыми темпами. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. С такой ситуацией Севастополь за последние два года не сталкивался», — сообщил Развожаев 29 октября в эфире телеканала СТВ.

По словам чиновника, число суточных заражений подходит к критической точке. Именно поэтому в Севастополе ввели дополнительные ограничения, которые помогут остановить рост числа заражений. Кроме того, в городе разворачивают дополнительные больничные койки.