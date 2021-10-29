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«Ситуация крайне тяжелая». Губернатор Севастополя заявил, что система здравоохранения в городе работает на пределе возможностей

Власти Севастополя назвали ситуацию с коронавирусом в городе крайне сложной

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация с коронавирусом в городе крайне тяжелая. Инфекция распространяется быстрыми темпами.

«Ситуация крайне тяжелая. Самая тяжелая за все два года борьбы с пандемией. Вирус распространяется достаточно быстрыми темпами. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. С такой ситуацией Севастополь за последние два года не сталкивался», — сообщил Развожаев 29 октября в эфире телеканала СТВ.

По словам чиновника, число суточных заражений подходит к критической точке. Именно поэтому в Севастополе ввели дополнительные ограничения, которые помогут остановить рост числа заражений. Кроме того, в городе разворачивают дополнительные больничные койки.

Развожаев отметил, что рассчитывает на изменение ситуации в положительную сторону.

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Комментарии (4)

261182581
Бывшие хохлы не перестроились-вместо того, чтобы строить больнички- они строили свои замки
Piter Russo
На карантин закрывайте город, проводите тестирование всех на вирус, всех с вирусом на карантин и лечение кому необходимо
VKuser4636990
2 года борьбы с пандемией привели к тому, к чему обычно приводит борьба российских чиновником с чем-бы то не было, в лучшем случае ни к чему, а в худшем-как в Севастополе🤣
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