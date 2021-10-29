Житель Луганска решился на кровную месть в подмосковной Дубне, но застрелил не того

Жителя Дубны убили выстрелом в голову из пистолета с глушителем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.



«По данным следствия, 29 октября вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие намерено ходатайствовать об аресте.



Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный в Дубне хотел отомстить за смерть своего брата из Луганска. Убийца недавно освободился и осел в Подмосковье. За ним и пришел задержанный, но всё пошло не по плану. Стрелка почти сразу же задержали, и убил он совершенно другого человека.

