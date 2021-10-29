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Житель Луганска решился на кровную месть в подмосковной Дубне, но застрелил не того

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Жителя Дубны убили выстрелом в голову из пистолета с глушителем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

«По данным следствия, 29 октября вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный в Дубне хотел отомстить за смерть своего брата из Луганска. Убийца недавно освободился и осел в Подмосковье. За ним и пришел задержанный, но всё пошло не по плану. Стрелка почти сразу же задержали, и убил он совершенно другого человека.

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Комментарии (12)

07A
Брата расстреляли ополченцы, убийца из "Азова"! привет от европейских карателей! Кто еще хочет поскакать?
NAFTALIN 2000-2036
что они не делают, не идут дела... то самолет боинг не тот не они не сбили, здесь вот, практически лицом к лицу, а луганские все равно ничего не могут отличить
dragvs
Смертную казнь еще не вернули?
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