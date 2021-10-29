Нефтяники спасли замерзающего фламинго на ямальском месторождении

Как сообщает Новостное агентство YAMAL1.RU , 29 октября во время обхода территории Спорышевского нефтяного месторождения сотрудники компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» нашли замерзавшего фламинго. Птицу аккуратно перенесли в служебное помещение и отогрели. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

В ближайшее время нефтяники свяжутся с орнитологами, чтобы решить судьбу фламинго. Специалисты смогут дать рекомендации по условиям содержания птицы и помогут найти ей новый дом.

В последние 10–15 лет визиты нетипичных для Ямала птиц стали довольно частыми, рассказал «Вести.Ямал» старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов. По его словам, в ЯНАО уже видели фламинго, в Ноябрьске побывал белый аист, а на острове Белом — черный коршун, обычно гнездящийся в Югре.