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Нефтяники спасли замерзающего фламинго на ямальском месторождении

Необычного гостя обнаружили нефтяники на месторождении под Ноябрьском в Ямало-Ненецком автономном округе. Экзотическую птицу отогрели и теперь будут решать ее судьбу.

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Фото: Новостное агентство YAMAL1.RU
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Как сообщает Новостное агентство YAMAL1.RU, 29 октября во время обхода территории Спорышевского нефтяного месторождения сотрудники компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» нашли замерзавшего фламинго. Птицу аккуратно перенесли в служебное помещение и отогрели. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

В ближайшее время нефтяники свяжутся с орнитологами, чтобы решить судьбу фламинго. Специалисты смогут дать рекомендации по условиям содержания птицы и помогут найти ей новый дом.

В последние 10–15 лет визиты нетипичных для Ямала птиц стали довольно частыми, рассказал «Вести.Ямал» старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов. По его словам, в ЯНАО уже видели фламинго, в Ноябрьске побывал белый аист, а на острове Белом — черный коршун, обычно гнездящийся в Югре.

Фото: Новостное агентство YAMAL1.RU

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Комментарии (3)

angel of death
Розовый фламинго — дитя заката, розовый фламинго здесь танцевал когда-то...
AGP
Первая (?) за сегодня не чернушная новость от желтушной Фъ 🤔
262232801
такой спокойный )
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