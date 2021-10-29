Куда пойти 29–31 октября: Хэллоуин, OQJAV, выставка Родченко и «Послание к человеку»

Фото: Jill Wellington / Pixabay.com Поделиться Поделиться







В гиде по последнему уик-энду октября подсказываем, куда можно пойти даже тем, кто в нынешние времена предпочёл бы посидеть в одиночестве в бункере. Такой вариант культурного отдыха тоже есть. Напоминаем, что с 30 октября посещение театров и музеев для лиц старше 18 лет возможно только по QR-кодам.

Актуальное

Снимки Родченко в Доме радио

До 9 января, 12+

Кроме периода с 30 октября до 7 ноября

Одно из главных событий осени в Доме радио — открытие выставки фотографий художника, графика и одного из лидеров русского авангарда Александра Родченко. Мастер известен портретами друзей, среди которых были, например, Лиля Брик и Владимир Маяковский, фотоколлажами и поиском необычных ракурсов. Осматривая экспозицию из 58 снимков, стоит обратить внимание на композиции «Балконы», «Пожарная лестница» и «Пионер-трубач». Эти кадры можно найти почти в любом путеводителе по творчеству Родченко.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выход из экотревожности укажут философы

30 октября, 19:00, 18+

В медийном пространстве термин «экотревожность» регулярно стал возникать с 2017 года. Одни называют им «хронический страх экологический гибели», другие — постоянное переживание за будущее планеты. Рассуждая о происходящем на Земле, британский философ Тимоти Мортон выдвинул предположение, что лозунгом экозащитников должны бы стать не «стыдящие призывы» спасти природу, над которой якобы стоят люди, а просьбы подумать о том, как сделать так, чтобы мир продолжил существовать после гибели человечества. В субботу на встрече онлайн учёный обсудит эту концепцию со своим коллегой из Томского госуниверситета Дмитрием Галкиным. Подробности — на сайте и в социальных сетях «Севкабель Порта».

Тайны тосов и эволюция — на «Диалогах»

31 октября, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

Проект открытых дискуссий «Диалоги» в преддверии локдауна переходит в онлайн-формат. В воскресенье на YouTube-канале проекта и на сайте open-lib.ru трансляция стартует ровно в полдень. Заведующий сектором изобразительных искусств и архитектуры Российского института истории искусств Иван Чечот расскажет о своём сборнике «От Бекмана до Брекера». Каждая статья в книге — определённый сюжет, важный для немецкой и западноевропейской культуры. В 13:30 на связь выйдет учёный-северовед Николай Вахтин. Он объяснит, чем уникальны тосы — рисуночное письмо юкагиров, древнего сибирского народа, проживающего в устьях Колымы. Последним на «Диалогах» выступит профессор СПбГУ, биолог Максим Винарский и представит книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира», посвящённую изучению эволюции. Сборник — претендент на премию «Просветитель». «Фонтанка» подробно писала о научпопе из шорт-листа этого года.

Фото: предоставлено премией Поделиться Поделиться







Отметить Хэллоуин

В «Авроре» — классика ужасов

29 октября, 11:30, 22:10, 18+

«Иноекино» ненадолго вернуло в прокат хоррор Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов». Роль маньяка Фредди Крюгера в картине 1984 года исполнил Роберт Инглунд, а одного из главных героев сыграл молодой Джонни Депп. Именно в «Кошмаре» он впервые заявил о себе в большом кино. Показ в ужастика «Авроре» в пятницу пройдёт на английском с субтитрами.

Хэллоуин «по-домашнему» — в «Общественном саду»

31 октября, 15:00, 12+

В пространстве «Общественный сад» на углу Сытнинской и Кронверкской улиц устроят Хэллоуин по-соседски. Местные жители встречаются в 15:00, чтобы почтить память первостроителей Петербурга, которые были захоронены на территории, вырезать тыквы и сварить из мякоти суп, а потом устроить вечернюю дискотеку с пуншем. Встреча пройдет в костюмах и с хэллоуинской атрибутикой — фонарями, свечами, «черепами» и всем нужным, чтобы украсить территорию сада. Организаторы подчеркивают: это не «культурное мероприятие», а «соседская встреча», к тому же на свежем воздухе, так что праздник не отменяют. Подробности — в группе «ВКонтакте».



В музеях больших и маленьких

Разные народы покажут из окна поезда

До сентября 2022, 6+ Кроме периода с 30 октября до 7 ноября

Мысль о том, что путешествие на поезде — верный способ узнать, что такое Россия, воплотили в Музее железных дорог. К 130-летию с начала строительства Транссибирской магистрали в залах открыли экспозицию «Великий Сибирский путь и народы России». Экспонаты расположили таким образом, что на каждом «перегоне» материалы о строительстве наиболее сложных отрезков железнодорожного полотна совмещены с вещами, характерными для быта народов, живущих на этой земле. Костюмами и фотографиями не ограничились: передвигаясь из зала в зал, посетители наткнутся на шамана, зайдут в избу крестьянина-переселенца и узнают о повседневности жителей деревень. Многие предметы предоставили сотрудники Российского этнографического музея.

«Истоки стальных магистралей» — по фото

С 29 октября до 22 ноября, 16+ Кроме периода с 30 октября до 7 ноября

В здании Двенадцати коллегий СПбГУ открылась выставка «У истоков стальных магистралей». На дизайнерских планшетах показаны изображения латунных билетов 1837 года и журнала общего собрания акционеров Царскосельской железной дороги, модели первых пассажирских платформ и кадры из альбома «Подвижной состав Санкт-Петербурго-Варшавской железной дороги». В залах можно осмотреть модели паровоза «Проворный» 1839 года или первых составов Царскосельской железной дороги.



Фото: spbu.ru/ Поделиться Поделиться







«Письма идиота» и воспоминания о путешествиях — на «Пушкинской,10»

С 30 октября, 18+

Резиденты пространства «Пушкинская,10» открывают ноябрьский сезон. Работать собираются и в «ковидные выходные» с 30 октября до 7 ноября, правда, билеты будут продавать исключительно по QR-кодам или справкам о медотводе. В музее нонконформистского искусства до 5 декабря показывают «Письма идиота к Богу». Серию картин в ярких цветах — «репортажи о путешествии внутрь себя» — написала художница Марина Каверзина. В этот же срок в галерее «Арт-Лига» выставляется серия коллажей Надежды Фомичевой «Цветы асфодела», посвященная мифам Древней Греции. Живописец Платон Петров передал настроение уже знакомого пандемийного ожидания и неопределённости, изобразив одинокого человечка на стуле в работе «№2022», выставленной в объект-галерее Евгении Коноваловой. А вот в « Галерее 2,04 » до 22 ноября продлится выставка KrakowMood. На картины и инсталляции художников вдохновила архитектура польского города.

В «бункере» «Сопротивление бесполезно»



До 31 октября, 18+

В галерею «Стыд» в помещении на базе бывшей военно-картографической фабрики на набережной Пряжки можно попасть только в одиночку: каждого из посетителей кураторы «запирают» наедине с искусством. Место нужно бронировать за сутки. О том, как работает и выживает пространство, и почему плата за вход сопоставима с ценой билета в крупные музеи, создатели подробно рассказывали «Фонтанке». До конца октября в бункере работает выставка одной из идеологов проекта, художницы Александры Гарт «Сопротивление бесполезно». В основе серии — мотивы мрачные и таинственные «мертвое дерево вторит земле. Корни растекаются чёрной плотью. Тень паутин перекрывает пути», — описано в анонсе. Один сеанс в «бункере» длится ровно 13 минут. Подробности — на странице Instagram.



Тайны советского «Шерлока» показывают на «Ленфильме»

До 30 октября, 6+

К юбилею режиссёра Игоря Масленникова, снявшего советские «Приключения Шерлока Холмса», на «Ленфильме» открыли спецвыставку. На студии представили бэкстейджи со съёмок, шаржи и эскизы, реквизит и костюмы из фильмов не только про детектива, но также из «Зимней вишни», «Ярославны, королевы Франции» и других картин мастера.



Планеты зависли под потолком Анненкирхе

До 14 ноября, 0+ Кроме периода с 30 октября до 7 ноября

Светящиеся Земля и Луна, инсталляция «Рука Бога», макет «дерева познания добра и зла» украшают Анненкирхе до середины ноября. Арт-объекты в лютеранской церкви к её 242-летию разместили художники объединения «Зерно». Проект назвали «Сотворение».



Земному и божественному посвятили выставку

До 5 декабря, 12+ Кроме периода с 30 октября до 7 ноября

«Пищу богов и людей» можно сопоставить на одноимённой выставке в Музее истории религии. Кураторы распределили экспонаты по двум частям экспозиции: первая посвящена жертвоприношениям и «духовной» трапезе в разных странах начиная с древности, центр второй — разнообразная пища, характерная для праздников язычников, христиан, буддистов.

Узнать новое

РНБ открывает библиотеку Шварца С 25 октября, 6+

К 125-летию со дня рождения автора пьес «Дракон», «Тень» и «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца в главном здании Российской национальной библиотеки решили показать книги, которые он сам читал. Личная библиотека Шварца сейчас доступна онлайн: в ней есть произведения с дарственными надписями от Сергея Маршака, Сергея Михалкова, Ольги Берггольц и Бориса Эйхенбаума. Некоторые издания можно целиком полистать в PDF. К юбилею классика-сказочника «Фонтанка» подготовила викторину о нём.



Фото: Кадр из фильма «Обыкновенное чудо» / 1978г. Поделиться Поделиться







Методы Абрамович разложат в «Линиях»

29 октября, 19:00, 18+

В пространстве «Линии» вечер пятницы посвятят разбору творчества Марины Абрамович. Сербская художница прославилась арт-опытами на выносливость. Сама себя она называет «бабушкой перформанса». В 1980 году её возлюбленный Улай полторы минуты держал у груди Абрамович настоящий лук с натянутой тетивой. Работа получила название «Энергия покоя» и была основана на стопроцентном доверии. В 1997 году Абрамович часами перемывала окровавленные кости в память о погибшей Югославии во время перформанса «Балканское барокко». В 2010 году она показала работу «В присутствии художника»: просидев на стуле 736 часов и 30 минут, с небольшими перерывами, она встретилась взглядом с 1 500 зрителями. В конце минувшего октября Абрамович получила Премию принцессы Астурийской в области искусств за «перформансы, исследующие пределы человеческого тела, психики и духа». Награду называют испанской Нобелевской премией. Вход на лекцию о Марине Абрамович на Васильевском острове — свободный.

Петровский остров покажут «пока не поздно»

31 октября, 11:00, 12+

Экскурсовод Константин Шолмов набирает группу, чтобы отправиться гулять по Петровскому острову и увидеть его «пока не поздно». Эта часть города активно застраивается, и вскоре привычные места, вероятно, будет не узнать. Во время тура ведущий «пробежится» по истории: упомянет дворец Петра, сгоревший в 1912 году, покажет место, где, по одной из версий, убийцы Распутина сбрасывали его тело в воду, и проведёт по точкам, где ещё остались «следы канатных, химических, корабельных производств».



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В «Цехе» покажут несчастье любви

30 и 31 октября, 16+

«Цехъ» представляет премьеру спектакля по произведениям Чехова. В «Так возможно, так близко…» Александра Мамкаева и Виктор Бугаков взяли за основу рассказы «О любви», «Дом с мезонином», «Рассказ госпожи NN» и «Шуточку». Лейтмотивом постановки выбрали цитату из «Евгения Онегина» — «А счастье было так возможно, так близко!». Фраза о потерянной любви «ушла в народ» именно во времена Чехова.

Музыка в городе

«ПилОт» планирует добраться до петербургских фанатов

29 октября, 20:00, 16+

Илья Чёрт и его коллектив устраивают «специальный концерт» в клубе «Морзе» в пятницу вечером. С июля выступление «ПилОта» срывалось несколько раз. Сейчас всё официально согласовано с властями. В программе — «расширенная версия фестивальной программы с зашкаливающим содержанием хитов и нетленок, безумные танцы и настоящий рок-н-ролльный отрыв».



«Северный флот» «проскочит» перед локдауном

29 октября, 20:00, 16+

Из-за грядущих ограничений выступление бэнда «Северный флот» в «Космонавте», запланированное на ноябрь, передвинули на более ранний срок. На концерте «Мизантропия. 5 лет альбому + лучшее», группа не только отметит пятилетний юбилей одной из ключевых пластинок, но также исполнит треки из сборника «2020».

OQJAV «вживую» в Александринском

30 октября, 19:30, 12+

Группу OQJAV («Окуджав») знают по песням-историям, выверенному речитативу на фоне электроники и аллюзиям на Александра Вертинского. В 2014 коллектив получил премию Артемия Троицкого «Степной Волк» в номинации «Дебют», в 2017 году прошел через смену состава — заниматься другими проектами отправились Катя Павлова («Обе две») и Даниил Шайхинуров («МЫ»). Теперь для публики играют песенник Вадик Королев, басист и электронщик Дмитрий Шугайкин и пианист Ярослав Тимофеев. В субботу они дают концерт на Новой сцене Александринского театра.



Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться







Лист и Барток — в Мариинском

30 октября, 20:00, 6+

В Концертном зале Мариинского театра тем временем закрывается фестиваль «Международная неделя консерваторий». Классику в городе исполняли молодые артисты из Австрии, Германии, Италии, США, России и других стран. В завершающий вечер студенты Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и венгерской Академии музыки им. Ференца Листа исполнят концерты для фортепиано с оркестром № 1 ми-бемоль мажор и № 2 ля-мажор Листа и концерт для оркестра Белы Бартока. В этом году отмечается 140-летие со дня рождения этого композитора.

На экране

«Послание к человеку» — офлайн и онлайн

С 29 октября до 4 ноября, 18+

Кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в гибридном формате. Основными площадками смотра стали «Аврора», «Родина», Дом кино и «Ленфильм». Там пройдут показы основных специальных программ — «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное». На «Лендоке» пройдёт часть фильмов Национального конкурса. Показы международного, экспериментального и национального конкурсов, а также часть внеконкурсных программ можно будет посмотреть в онлайн-формате на платформе Nonfiction.film.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Подростковая классика — в «Родине»

29 октября, 19:00, 16+

В «Родине» на один день на экраны возвращают «Клуб «Завтрак». В 1985 году лента о подростках, запертых в наказание в школьной библиотеке на всю субботу, сделала известным американского режиссёра Джона Хьюза. Через пятнадцать лет, в 1990, он напишет сценарий для первой части комедии «Один дома». Пятничный показ пройдёт на языке оригинала с субтитрами.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

