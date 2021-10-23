«Ленфильм» приглашает на выставку в честь 90-летия Игоря Масленникова

К юбилею режиссёра любимого советского «Шерлока Холмса» на «Ленфильме» покажут документальный фильм про мастера и материалы со съёмок его фильмов.

Игорь Масленников — советский и российский режиссёр, которого широкий зритель знает в основном по серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. 26 октября 2021 Масленников празднует 90-летие, в этот вечер на «Ленфильме» покажут документальный фильм «Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?», который о режиссёре сняли его ученики Вагенак Балаян и Николай Котяш.

Также на киностудии можно будет увидеть фото со съёмок, шаржи и эскизы режиссёра, реквизит и костюмы из фильмов «Зимняя вишня», «Ярославна, королева Франции» и, конечно, «Приключений Шерлока Холмса». 3 ноября на «Ленфильме» покажут «Письма к Эльзе» — любимый фильм Масленникова, который он поставил по сценарию Аркадия Высоцкого. Сам режиссёр, говоря о своём методе работы, отмечает, что многому научился у Георгия Товстоногова.



Выставка-посвящение Игорю Масленникову пройдёт на «Ленфильме» с 26 октября по 3 ноября 2021. В дни работы экспозиции по предварительной записи можно будет попасть на экскурсии по выставке. Подробности расписания и записи, а также изменения работы смотрите на сайте «Ленфильма».



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Анастасия Семенович

