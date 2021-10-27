«Так возможно, так близко»: театр «ЦЕХъ» расскажет о несбывшемся счастье

30 и 31 октября в театре «ЦЕХъ» пройдет премьера спектакля «Так возможно, так близко», над постановкой которого работает режиссерский тандем Александры Мамкаевой и Виктора Бугакова. В качестве лейтмотива авторы избрали цитату из «Евгения Онегина»: «А счастье было так возможно, так близко!»

История, основанная на четырех произведениях Антона Павловича Чехова — «О любви», «Дом с мезонином», «Рассказ госпожи NN» и «Шуточка» — это история о неслучившейся, несбывшейся любви. Герои объединены, разумеется, общей темой, хорошо им знакомой, но в каждом конкретном случае всё будет происходить, как и полагается, индивидуально. Один из главных вопросов, ответ на который попытаются найти в этой постановке: «Что мешает нам любить: общество, случай, собственные страхи, упущенный момент?»

Пространство спектакля сценограф Антон Батанов оформил как порубленный лес, когда-то цветущий и полный жизни — теперь же здесь только обломки и руины. Каждый герой вовлечет в свою историю через воспоминание, через погружение в прошлое, в котором остались самые сильные и яркие моменты, и где все было так возможно, так близко.



Оркестр актеров, многие из которых специально для спектакля освоили игру на музыкальных инструментах, тоже станет одним из персонажей. Все исполнители — Павел Платонов, Маргарита Лоскутникова, Анастасия Стебнева, Егор Медведев, Анастасия Чеха, Михаил Васильев, Елена Кауц, Влад Мезенин, Юлия Иванова — будут находиться на сцене неотлучно, что позволит создать атмосферу доверия и задушевной беседы.



Начало в 19:30.



16+



Наталия Эфендиева

