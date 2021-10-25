Константин Шолмов покажет исчезающий Петровский. Пока не поздно

Еще не так давно на Петровском острове было довольно безлюдно, там почти не было современных домов. Сейчас он вовсю застраивается — но это и дает возможность увидеть некогда закрытые территории. Идем на экскурсию 31 октября. 12+



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Финны называли его Patsassaari, «Столбовой остров» — за вытянутую форму. Шведские карты характеризовали остров как ненаселенный. Петровским он был назван, как предполагал один голландец, потому как Петр Алексеевич там досуг проводил, а вообще-то это была просто собственность Петра: в 1711 году тут были построены «маленькие зимние хоромы», дом в шесть тесных комнат. Остров успел побывать охотничьим местом, потом дачным, затем промышленным — как говорят в ДК Лурье, еще можно увидеть «следы канатных, химических, корабельных производств». Интересно, что было тут и пивное производство, и Городское попечительство о народной трезвости свои мероприятия устраивало.

