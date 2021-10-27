«Расследовать убийства, ужесточить наказание за пытки». Руководитель Gulagu.net написал открытое письмо Путину

Правозащитный проект Gulagu.net призвал президента России Владимира Путина организовать проверку данных об убийствах и изнасилованиях «более ста» заключенных, а также ужесточить наказание за пытки. Об этом сказано в открытом письме основателя проекта Владимира Осечкина, опубликованном 27 октября.



«В России недобросовестные силовики, прикрываясь властью и погонами, бьют, пытают и насилуют сограждан, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии и положении. Пострадавших потом могут ещё недели держать на вязках, закалывать психотропными препаратами с целью подавления воли, у них нет возможности фиксировать следы побоев и пыток и обращаться срочно в МВД/СК, и подобные преступления должны наказываться реальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного в отношении организаторов пыточных конвейеров», — говорится в тексте.

