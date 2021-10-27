«Расследовать убийства, ужесточить наказание за пытки». Руководитель Gulagu.net написал открытое письмо Путину

Правозащитный проект Gulagu.net призвал президента России Владимира Путина организовать проверку данных об убийствах и изнасилованиях «более ста» заключенных, а также ужесточить наказание за пытки. Об этом сказано в открытом письме основателя проекта Владимира Осечкина, опубликованном 27 октября.
«В России недобросовестные силовики, прикрываясь властью и погонами, бьют, пытают и насилуют сограждан, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии и положении. Пострадавших потом могут ещё недели держать на вязках, закалывать психотропными препаратами с целью подавления воли, у них нет возможности фиксировать следы побоев и пыток и обращаться срочно в МВД/СК, и подобные преступления должны наказываться реальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного в отношении организаторов пыточных конвейеров», — говорится в тексте.
Кроме того, Осечкин предлагает провести проверки по фактам «многомиллиардных хищений», якобы причастности сотрудников ФСБ и ФСИН к аферам, «срыву гособоронзаказа», закупкам иностранной техники под видом российской, а также устаревшей по заведомо завышенным ценам, и расследовать вместе с материалами об убийствах и пытках.
Правозащитник требует выпустить на федеральном канале фильм-расследование о «пыточном конвейере», амнистировать пострадавших и начать кампанию по «освобождению невиновных», у которых «выбивали показания» и кого «принуждали к самооговорам».
Ранее «Фонтанка» писала, что передавший Gulagu.net архив видео с пытками информатор заочно арестован после выезда из России.