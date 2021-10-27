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«Расследовать убийства, ужесточить наказание за пытки». Руководитель Gulagu.net написал открытое письмо Путину

Gulagu.net призвал Путина ужесточить наказание за пытки заключенных

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Правозащитный проект Gulagu.net призвал президента России Владимира Путина организовать проверку данных об убийствах и изнасилованиях «более ста» заключенных, а также ужесточить наказание за пытки. Об этом сказано в открытом письме основателя проекта Владимира Осечкина, опубликованном 27 октября.

«В России недобросовестные силовики, прикрываясь властью и погонами, бьют, пытают и насилуют сограждан, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии и положении. Пострадавших потом могут ещё недели держать на вязках, закалывать психотропными препаратами с целью подавления воли, у них нет возможности фиксировать следы побоев и пыток и обращаться срочно в МВД/СК, и подобные преступления должны наказываться реальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного в отношении организаторов пыточных конвейеров», — говорится в тексте.

Кроме того, Осечкин предлагает провести проверки по фактам «многомиллиардных хищений», якобы причастности сотрудников ФСБ и ФСИН к аферам, «срыву гособоронзаказа», закупкам иностранной техники под видом российской, а также устаревшей по заведомо завышенным ценам, и расследовать вместе с материалами об убийствах и пытках.

Правозащитник требует выпустить на федеральном канале фильм-расследование о «пыточном конвейере», амнистировать пострадавших и начать кампанию по «освобождению невиновных», у которых «выбивали показания» и кого «принуждали к самооговорам».

Ранее «Фонтанка» писала, что передавший Gulagu.net архив видео с пытками информатор заочно арестован после выезда из России.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Правозащитники пояснили, что файлы им передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы УФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Региональное СУ СК начало проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН. Начальника больницы и нескольких сотрудников саратовского управления ФСИН уволили.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (8)

266383776
Да уж, жаловаться царю на царя, смешно.
266433642
Жуткое дело… не дай Бог попасть в эти жернова!
Капитан Очевидность2
Вот ещё нашёлся шататель скреп. Как бы на него самого дела не завели после таких призывов. За какой-нибудь экстремизм и т.п.
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