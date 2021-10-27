Новый взрыв газа произошёл в Улан-Удэ

Четвёртый за последние три дня взрыв газа в России: тряхнуло пятиэтажный жилой дом в Улан-Удэ.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Бурятии, взрыв произошел 27 октября в одной из квартир. «Работают взрывотехники МВД. Повреждены межкомнатные перегородки. Капитальные постройки не повреждены, погибших и пострадавших нет. Выясняются причины происшествия», — рассказали в ведомстве.
По данным местного издания «Ариг Ус», хозяйка квартиры говорит, что в момент ЧП находилась в соседней комнате вместе с ребёнком. Других людей в квартире не было. Разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина, выбило окно. В соседней квартире обрушилась смежная стена.
25 октября хлопок газа случился в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже одна женщина скончалась. 26 октября газ взорвался в домах в подмосковном Видном и в Балтийске (Калининградская область). Жертв нет, есть пострадавшие. По данным МЧС, всего с начала сентября в России произошло около 20 ЧП из-за газа.