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СК показал последствия взрыва газа в пятиэтажке в Балтийске

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Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили после взрыва газа в Калининградской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СК России.

Взрыв газа произошел во вторник, около 14 часов мск, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Ушакова в Балтийске. Погибших нет. СМИ писали об одном пострадавшем.

На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, что пожар уже потушен. В нескольких квартирах выбиты окна. Сообщалось, что взрывной волной выбило окна в соседнем доме.

Автор: СК России

Сейчас на месте работают следователи, допрашиваются свидетели, изымается необходимая техническая документация, также будет назначен ряд экспертиз.

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Комментарии (4)

Nafanka
Дом какой-то странный - нежилой что ли?!
hal9000
Сдавать квартиры мигрантам в домах с газовым оборудованием эт всерано что дать обезьяне гранату..
DEMOMON
"В нескольких квартирах выбиты окна."
В нескольких, вы шутите?
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