СК показал последствия взрыва газа в пятиэтажке в Балтийске

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили после взрыва газа в Калининградской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СК России.



Взрыв газа произошел во вторник, около 14 часов мск, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Ушакова в Балтийске. Погибших нет. СМИ писали об одном пострадавшем.



На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, что пожар уже потушен. В нескольких квартирах выбиты окна. Сообщалось, что взрывной волной выбило окна в соседнем доме.

