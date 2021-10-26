СК показал последствия взрыва газа в пятиэтажке в Балтийске

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили после взрыва газа в Калининградской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СК России.
Взрыв газа произошел во вторник, около 14 часов мск, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Ушакова в Балтийске. Погибших нет. СМИ писали об одном пострадавшем.
На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, что пожар уже потушен. В нескольких квартирах выбиты окна. Сообщалось, что взрывной волной выбило окна в соседнем доме.
Автор: СК России
Сейчас на месте работают следователи, допрашиваются свидетели, изымается необходимая техническая документация, также будет назначен ряд экспертиз.