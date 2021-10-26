Под Калининградом произошел взрыв в многоквартирном доме. Жильцы спасаются, прыгая из окон

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажке на улице Ушакова в городе Балтийск в Калининградской области. Об этом 26 октября сообщили очевидцы в соцсетях.
На опубликованных кадрах виден серьезный пожар. Жители одной из квартир прыгали с балкона. Взрывной волной выбило окна соседнего дома.
Автор: Типичный Балтийск/ВКонтакте
Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС, на втором этаже дома взорвался газ. По предварительным данным, пострадал один человек.
Пожар распространился на площадь около 50 квадратных метров, спасатели эвакуируют жильцов.
Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Видное (Подмосковье).
Накануне взрыв газа произошел в одной из квартир дома в Набережных Челнах. По последним данным, пострадали пять человек. Погибла 22-летняя девушка.