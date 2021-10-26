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Под Калининградом произошел взрыв в многоквартирном доме. Жильцы спасаются, прыгая из окон

В многоквартирном доме в Балтийске произошел взрыв

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Взрыв и пожар произошли в пятиэтажке на улице Ушакова в городе Балтийск в Калининградской области. Об этом 26 октября сообщили очевидцы в соцсетях.

На опубликованных кадрах виден серьезный пожар. Жители одной из квартир прыгали с балкона. Взрывной волной выбило окна соседнего дома.

Фото: Типичный Балтийск/ВКонтакте
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Автор: Типичный Балтийск/ВКонтакте

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС, на втором этаже дома взорвался газ. По предварительным данным, пострадал один человек.

Пожар распространился на площадь около 50 квадратных метров, спасатели эвакуируют жильцов.

Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Видное (Подмосковье).

Накануне взрыв газа произошел в одной из квартир дома в Набережных Челнах. По последним данным, пострадали пять человек. Погибла 22-летняя девушка.

Фото: Типичный Балтийск/ВКонтакте

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Комментарии (12)

VKuser678560
многострадальный пиллау
ДуремарСПб.
От хлопка и жизнь набок.
либералЪ76
пошла жара! пора ЧС по всей стране! Настало время прорывов и хлопков!
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