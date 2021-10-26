Под Калининградом произошел взрыв в многоквартирном доме. Жильцы спасаются, прыгая из окон

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажке на улице Ушакова в городе Балтийск в Калининградской области. Об этом 26 октября сообщили очевидцы в соцсетях.



На опубликованных кадрах виден серьезный пожар. Жители одной из квартир прыгали с балкона. Взрывной волной выбило окна соседнего дома.

