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МЧС: За два месяца зафиксировано 20 взрывов газа, а будет ещё больше

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Меньше чем за два месяца в России произошло около 20 ЧП из-за бытового газа.

«Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», — сообщили ТАСС 27 октября в пресс-службе МЧС РФ.

По статистике, в холода почти на треть вырастает и число пожаров, чаще всего из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования. Количество погибших возрастает на 20 %, в 60 % случаев люди гибнут из-за отравления продуктами горения. МЧС уже начало операцию «Отопление».

Накануне, 26 октября, газ взорвался в домах в подмосковном Видном и в Балтийске (Калининградская область). Жертв нет, есть пострадавшие. 25 октября ещё один взрыв газа случился в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже одна женщина скончалась.

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Комментарии (7)

муматор
запретить газ!!!
AP-SPb
А чего они хотели при нормативах, регулирующих отопление, которым 100 лет в обед? Включают когда дома промерзли, даже при включённом отоплении в квартирах дубак...
Modest_5e4ce41f7533b
Невежа с газоснабжением подобен мартышке с гранатой. Рано или поздно рванет, если не перевести на электротягу. Да и в этом случае он обязательно не туда палец сунет, но это будет локальная трагедия, не касающаяся посторонних лиц.
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