МЧС: За два месяца зафиксировано 20 взрывов газа, а будет ещё больше

Меньше чем за два месяца в России произошло около 20 ЧП из-за бытового газа.
«Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», — сообщили ТАСС 27 октября в пресс-службе МЧС РФ.
По статистике, в холода почти на треть вырастает и число пожаров, чаще всего из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования. Количество погибших возрастает на
Накануне, 26 октября, газ взорвался в домах в подмосковном Видном и в Балтийске (Калининградская область). Жертв нет, есть пострадавшие. 25 октября ещё один взрыв газа случился в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже одна женщина скончалась.