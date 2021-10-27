МЧС: За два месяца зафиксировано 20 взрывов газа, а будет ещё больше

Меньше чем за два месяца в России произошло около 20 ЧП из-за бытового газа.



«Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», — сообщили ТАСС 27 октября в пресс-службе МЧС РФ.

