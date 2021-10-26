СК: Взрыв в квартире в Набережных Челнах мог спровоцировать хозяин-алкоголик

Установлено, что в квартире, где произошел взрыв, жил мужчина, злоупотребляющий спиртным и состоящий на учете у нарколога. В 2010 году он отказался от газоснабжения, и на газопровод установили металлическую заглушку.
Обе версии проверяются, назначено несколько экспертиз — от судебных и медицинских до технических.
Автор: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
Накануне вечером в доме 48/20 в Набережных Челнах прогремел взрыв, ударная волна выбила стекла. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных работ или услуг. Позже власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Четыре квартиры в доме оказались разрушены. С травмами разной степени тяжести госпитализировали пятерых человек, в том числе детей 11 и 17 лет и 70-летнего хозяин квартиры, где был эпицентр взрыва. Позднее 22-летняя девушка скончалась в больнице.