СК: Взрыв в квартире в Набережных Челнах мог спровоцировать хозяин-алкоголик

Установлено, что в квартире, где произошел взрыв, жил мужчина, злоупотребляющий спиртным и состоящий на учете у нарколога. В 2010 году он отказался от газоснабжения, и на газопровод установили металлическую заглушку.



Обе версии проверяются, назначено несколько экспертиз — от судебных и медицинских до технических.