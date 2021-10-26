Цукерберг ответил на утечки из Facebook о том, что соцсеть допускает распространение дезинформации и разжигание ненависти

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг прокомментировал серию публикаций СМИ о том, что соцсеть якобы не удаляет большинство постов, разжигающих ненависть, допускает распространение дезинформации и предоставляет преференции при модерации контента VIP-пользователям. В большом посте в Facebook миллиардер заявил, что нападки на соцсеть и методы её администрирования — это спланированная кампания.

«Я считаю, что большие организации должны подвергаться тщательной проверке, и я бы предпочел жить в обществе, в котором они есть, чем в обществе, в котором они не могут быть. Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что мы наблюдаем скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложной картины нашей компании», — в частности, написал Цукерберг в ночь на 26 октября.



Макр Цукерберг даёт показания в Конгрессе США в 2018 году Фото: скриншот PBS NewsHour / YouTube.com Поделиться Поделиться







При этом владелец одной из самых влиятельных соцсетей мира заявил о готовности разделить ответственность за управление соцсетью с государством.

«Когда мы принимаем решения, нам необходимо уравновесить конкурирующие социальные преимущества, такие как свобода выражения мнений с уменьшением вредоносного контента или обеспечение надежной зашифрованной конфиденциальности с поддержкой правоохранительных органов. …Эти вопросы касаются в первую очередь не нашего бизнеса, а баланса сложных социальных ценностей. И я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать так много таких решений самостоятельно», — добавил Марк Цукерберг.

В октябре целый ряд мировых СМИ опубликовали так называемое «Досье Facebook» (The Facebook Papers). Оно базируется на внутренних документах компании, которые скопировала и передала журналистам бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Документы позволили журналистам сделать выводы о том, что руководство соцсети пренебрегало принципами свободы слова и равноправия в собственных интересах, предвзято относилось к отдельным группам пользователей, руководствуясь их политическим статусом, языковой или территориальной принадлежностью.



После этого журнал Time опубликовал на обложке портрет Цукерберга с вопросом к читателям «Удалить Facebook?». В статье «Facebook не исправит себя сам», в том числе, сказано, что, по словам Хауген, руководство компании знает, как сделать соцсети безопаснее, однако ничего не хочет менять, желая лишь извлекать астрономические прибыли. Там же отмечалось, что политики и СМИ «недооценивают угрозу», исходящую от Facebook, и ведутся на «радужные заявления компании» о способности «объединить мир».

После этого сообщалось, что «дочка» Facebook соцсеть Instagram собирается пересмотреть правила использования для несовершеннолетних, чтобы «подталкивать» детей к просмотру позитивного контента.

На этом фоне в России компания может быть впервые оштрафована на сумму от 1/20 до 1/10 годовой выручки.

В 2018 году Цукерберг принес извинения членам конгресса США за вмешательство российских «троллей» в выборный процесс США. Тогда шеф Facebook полностью взял на себя ответственность за отсутствие реакции на информационные вбросы.



Весной 2021 года стало известно о крупнейшей в истории компании утечке данных пользователей. Тогда были скомпрометированы более 533 млн пользователей из 106 стран, в том числе почти 10 млн пользователей из России.

