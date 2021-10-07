Time показал новую, злободневную обложку с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом. Она опубликована 7 октября в официальном аккаунте журнала в Twitter.
Читателям предлагается ответить на вопрос: «Удалить Facebook?» На сайте статья озаглавлена фразой: Facebook не исправит себя сам.
TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF— TIME (@TIME) October 7, 2021
Материал посвящен свидетельствам экс-менеджера соцсети Френсис Хауген против Facebook на слушаниях в сенате США. В частности, она говорила о том, что руководство компании знает, как сделать соцсети безопаснее, однако ничего не хочет менять, желая лишь извлекать астрономические прибыли. Отмечается, что политики и СМИ «недооценивают угрозу», исходящую от Facebook, и ведутся на «радужные заявления компании» о способности «объединить мир».