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Удалить Facebook? Time поместил на новую обложку Цукерберга

Time предложил читателям удалить Facebook

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Time показал новую, злободневную обложку с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом. Она опубликована 7 октября в официальном аккаунте журнала в Twitter.

Читателям предлагается ответить на вопрос: «Удалить Facebook?» На сайте статья озаглавлена фразой: Facebook не исправит себя сам.

Материал посвящен свидетельствам экс-менеджера соцсети Френсис Хауген против Facebook на слушаниях в сенате США. В частности, она говорила о том, что руководство компании знает, как сделать соцсети безопаснее, однако ничего не хочет менять, желая лишь извлекать астрономические прибыли. Отмечается, что политики и СМИ «недооценивают угрозу», исходящую от Facebook, и ведутся на «радужные заявления компании» о способности «объединить мир».

4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже о проблемах начали сообщать Tinder, YouTube, Zoom и другие сервисы. Неполадки в наблюдались в течение нескольких дней.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
С модерацией для Ру - там мягко говоря не очень. Так что послано уже , давно. и далеко.
266081655
Неоднократно отмечалось, что соцсети вызывают зависимость, сходную с наркоманией.... Особенно подвержена молодёжь и люди с неокрепшей психикой.....
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