Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть «ослабляет демократию» и «вредит детям»

Руководство Facebook может сделать соцсеть безопаснее, но не хочет. Об этом 5 октября заявила бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США.



«Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис», — сказала Хауген.



Она добавила, что соцсеть «вредит детям и ослабляет нашу демократию». Facebook якобы специально не блокирует «реакционный контент», чтобы пользователи дольше оставались на платформе.

