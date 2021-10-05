Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть «ослабляет демократию» и «вредит детям»

Руководство Facebook может сделать соцсеть безопаснее, но не хочет. Об этом 5 октября заявила бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США.
«Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис», — сказала Хауген.
Она добавила, что соцсеть «вредит детям и ослабляет нашу демократию». Facebook якобы специально не блокирует «реакционный контент», чтобы пользователи дольше оставались на платформе.
«Накануне мы видели, как Facebook пропал из интернета, я не знаю, почему он не работал, но я знаю, что в течение более чем 5 часов Facebook не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий и принуждения девочек и женщин к негативным чувствам об их телах», — отреагировала Хауген на вчерашние масштабные сбои в работе соцсети.
Instagram, по ее мнению, ничем не лучше «старшего брата»: «Дети говорят: я несчастен, когда использую Instagram, но я не могу перестать, потому что если я уйду, общество изгонит меня. И это грустно. Это показывают исследования», — заявила бывший менеджер Facebook.
Отметим, 5 октября пользователи соцсети вновь жалуются на сбои в ее работе. Чем они могут быть вызваны на этот раз, не сообщалось.