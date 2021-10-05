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Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть «ослабляет демократию» и «вредит детям»

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Руководство Facebook может сделать соцсеть безопаснее, но не хочет. Об этом 5 октября заявила бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США.

«Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис», — сказала Хауген.

Она добавила, что соцсеть «вредит детям и ослабляет нашу демократию». Facebook якобы специально не блокирует «реакционный контент», чтобы пользователи дольше оставались на платформе.

«Накануне мы видели, как Facebook пропал из интернета, я не знаю, почему он не работал, но я знаю, что в течение более чем 5 часов Facebook не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий и принуждения девочек и женщин к негативным чувствам об их телах», — отреагировала Хауген на вчерашние масштабные сбои в работе соцсети.

Instagram, по ее мнению, ничем не лучше «старшего брата»: «Дети говорят: я несчастен, когда использую Instagram, но я не могу перестать, потому что если я уйду, общество изгонит меня. И это грустно. Это показывают исследования», — заявила бывший менеджер Facebook.

Отметим, 5 октября пользователи соцсети вновь жалуются на сбои в ее работе. Чем они могут быть вызваны на этот раз, не сообщалось.

4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже о проблемах начали сообщать Tinder, YouTube, Zoom и другие сервисы.

В пресс-службе Facebook заявили, что вчерашний сбой не был вызван злонамеренными действиями. Основная причина проблемы связана «с неправильным изменением конфигурации» со стороны компании.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
В нашем сегменте в этой мордокниге - вообще делать нечего. Там модерация отдана украинцам, и прибалтам. На а чубатые, да потомки "лесных братьев" там отрываются в силу своей недалЁкости, и врожденной глупости.
Dazdraperma
В чем же суть ее выступления и претензий к бывшему работодателю?

«Потоки информации без надлежащей цензуры - это подрыв демократии.» То бишь выступление дамочки - призыв к ужесточению цензуры в соц. сетях. Под чутким контролем государства. Еще раз. Мадам требует вмешательство конгресса, чтобы Фейсбук фильтровал контент. Но не любой контент, а неугодный государству. Точнее, той партии, кот орая сейчас этим государством руководит. Вот такая вот ‘спонтанная’ и совершенно независимая ‘разоблачитель’ и "абсолютная свобода слова по-американски"
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