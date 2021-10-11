Большой брат идет в Instagram. Facebook собирается «подталкивать» детей к просмотру позитивного контента

Facebook собирается пересмотреть правила использования Instagram для несовершеннолетних. Об этом 11 октября заявил вице-президент компании Ник Клегг в эфире CNN.



«Мы собираемся представить кое-что, что, как я думаю, будет иметь большое значение: именно здесь наши системы видят, что подросток просматривает один и тот же контент снова и снова. Этот контент может не способствовать их благополучию, поэтому мы подтолкнем их к просмотру другого контента»,— сказал Клегг (цитата по «Коммерсанту»).



Он добавил, что также в соцсети появится новая функция родительского контроля, которая позволит взрослым контролировать, что именно их ребенок просматривает в Instagram. Кроме того, появится и функция «сделай перерыв», которая напомнит, что подростку пора отойти от компьютера.

