Большой брат идет в Instagram. Facebook собирается «подталкивать» детей к просмотру позитивного контента

Facebook собирается пересмотреть правила использования Instagram для несовершеннолетних. Об этом 11 октября заявил вице-президент компании Ник Клегг в эфире CNN.
«Мы собираемся представить кое-что, что, как я думаю, будет иметь большое значение: именно здесь наши системы видят, что подросток просматривает один и тот же контент снова и снова. Этот контент может не способствовать их благополучию, поэтому мы подтолкнем их к просмотру другого контента»,— сказал Клегг (цитата по «Коммерсанту»).
Он добавил, что также в соцсети появится новая функция родительского контроля, которая позволит взрослым контролировать, что именно их ребенок просматривает в Instagram. Кроме того, появится и функция «сделай перерыв», которая напомнит, что подростку пора отойти от компьютера.
Ранее экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США заявила, что руководство компании может сделать Instagram безопаснее, но «ставит астрономические прибыли выше людей». Марк Цукерберг отрицал все обвинения, но подчеркнул, что вскоре Facebook представит свои наработки по безопасности и сохранению психического здоровья пользователей.