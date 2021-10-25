«Сделку со следствием» распространят и на административные правонарушения в РФ

Минюст подготовил новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Прорывным дополнением стало включение и в этот кодекс «сделки со следствием». Предлагается дать лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, право заключить с госорганом специальное соглашение, и таким образом смягчать уровень наказания. Об этом сообщает 25 октября газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в правительстве.

«Это фундамент для массового применения сделок с административными структурами», — полагает юрист практики административного права и законотворчества Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Павел Барышников.



Кроме того, в ведомстве Константина Чуйченко решили исключить такой вид наказания из КоАП, как приостановление деятельности предприятий. Впредь бизнес может «замораживаться» исключительно для обеспечения выполнения обязательных требований. Если ранее приостановка деятельности предполагала простой от 30 до 180 дней, то после принятия поправок бизнес будут обязаны открыть на следующий день после выполнения требований.

Издание отмечает, что по наиболее массовым статьям, которые не соблюдает бизнес, повышения штрафов не предусмотрено. Это и нарушения трудового законодательства (ст. 5.27 действующего КоАПа), требований охраны труда (5.27.1), в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3), санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и транспорта (6.4), пожарной безопасности (20.4). Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предполагает замену административного штрафа для всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и их работников на предупреждение — при условии, что нарушение было допущено впервые и не относится к категории грубых.

