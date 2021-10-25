На Кушелевской под аплодисменты тушили «Газель». Одновременно еще одна горела на Прибрежной

Сразу две «Газели» горели ночью 25 октября в Калининском и Невском районах Петербурга в одно и то же время. У одной перед пожаром крутились двое подозрительных мужчин.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 1:11 поступила информация о возгорании грузовой «Газели» у дома 3, корпус 2, по Кушелевской дороге. Потушили машину в 1:53. Фургон выгорел по всей площади. По словам читателя «Фонтанки» Андрея, пожарные прибыли на место в течение 10–15 минут. Тушили автомобиль под аплодисменты очевидцев.
читатель «Фонтанки» Андрей
Как стало известно «Фонтанке», сгоревшая «Газель» принадлежит 31-летней местной жительнице. Камеры видеонаблюдения засняли, как в 1:08 к фургону подошли двое неизвестных мужчин, после чего автомобиль загорелся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших в результате пожара не было.
Еще одну грузовую «Газель» тушили у дома 4 по Прибрежной улице. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 1:19. Потушили автомобиль тоже в районе 1:50. У машины обгорели моторный отсек и кабина. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
Утром понедельника, 25 октября, в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автосалон на улице Коммуны. К половине восьмого часа утра ранг сложности тушения был повышен до второго. Через полчаса пожар локализовали, ранг был понижен до первого.