На Кушелевской под аплодисменты тушили «Газель». Одновременно еще одна горела на Прибрежной

Сразу две «Газели» горели ночью 25 октября в Калининском и Невском районах Петербурга в одно и то же время. У одной перед пожаром крутились двое подозрительных мужчин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 1:11 поступила информация о возгорании грузовой «Газели» у дома 3, корпус 2, по Кушелевской дороге. Потушили машину в 1:53. Фургон выгорел по всей площади. По словам читателя «Фонтанки» Андрея, пожарные прибыли на место в течение 10–15 минут. Тушили автомобиль под аплодисменты очевидцев.