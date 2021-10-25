Как сообщили в МЧС Петербурга, сигнал о возгорании с улицы Коммуны, 16, поступил на пульт дежурного немногим позже семи часов утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг возгорания в здании автоцентра.
«Горит в 2–3-этажном размером 70х100 метров здании автосервиса-автосалона на общей площади 30 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
К половине восьмого часа утра ранг сложности тушения повысили до второго из пяти номеров сложности. Через полчаса пожар локализовали, работы продолжаются по номеру 1-Бис.
В тушении задействованы восемь расчётов и 33 сотрудника. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
По данным открытых источников, на Коммуны, 16, расположены пара автосалонов, кафе и центр каршеринга. Рабочий день у всех них начинается в девять часов утра.
Больше 30 пожарных спасают от огня автосалон на Коммуны
Пожарные по повышенному номеру сложности борются с огнём, охватившим здание автоцентра в Красногвардейском районе Петербурга 25 октября.
Как сообщили в МЧС Петербурга, сигнал о возгорании с улицы Коммуны, 16, поступил на пульт дежурного немногим позже семи часов утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг возгорания в здании автоцентра.