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Больше 30 пожарных спасают от огня автосалон на Коммуны

Пожарные по повышенному номеру сложности борются с огнём, охватившим здание автоцентра в Красногвардейском районе Петербурга 25 октября.

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Как сообщили в МЧС Петербурга, сигнал о возгорании с улицы Коммуны, 16, поступил на пульт дежурного немногим позже семи часов утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг возгорания в здании автоцентра.

«Горит в 2–3-этажном размером 70х100 метров здании автосервиса-автосалона на общей площади 30 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

К половине восьмого часа утра ранг сложности тушения повысили до второго из пяти номеров сложности. Через полчаса пожар локализовали, работы продолжаются по номеру 1-Бис.

В тушении задействованы восемь расчётов и 33 сотрудника. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

По данным открытых источников, на Коммуны, 16, расположены пара автосалонов, кафе и центр каршеринга. Рабочий день у всех них начинается в девять часов утра.

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Комментарии (3)

maksmar555
Видимо началась борьба с навязыванием доп оборудования)
Аппаратчик мокрой классификации
Прокурор уже выехал?
Litl_m
Наконец-то настигла карма этот автосервис, который всю округу превратил в зону отстойника делимобиля.
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