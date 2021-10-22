Стихнет только завтра. Смотрим, что натворил шторм в Петербурге

Вырванные с корнем светофоры, поваленные заборы и пострадавшая от стихии женщина. Сильнейший шторм обрушился на Петербург. Виной тому два разбушевавшихся циклона — Хендрик и Игнатц. Чтобы избежать масштабного наводнения, еще ночью в городе закрыли дамбу. Горожан попросили быть осторожными, а вход в парки и скверы предусмотрительно закрыли.
Однако без жертв стихии не обошлось — травмы получила 32-летняя горожанка. На проспекте Стачек на нее упал дорожный знак. Состояние пострадавшей пока не уточняют.
Досталось от непогоды и парку «Монрепо» в Выборге. Его закрыли для посетителей. Также волнами с залива накрыло местную набережную.
Непросто пришлось и торговым центрам в Петербурге. В ТЦ «Атлантик Сити» рядом со станцией метро «Беговая» обрушился потолок. В самом торговом центре «Фонтанке» заявили, что случившееся — плановый ремонт. Но, как рассказали читатели, происходящее не выглядело запланированным.
В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях из-за непогоды произошли массовые отключения электричества. В Сестрорецке затопило парковку, а в Выборгском направлении из-за упавших на пути деревьев встали электрички. Оценить весь масштаб последствий разгулявшейся стихии можно в трансляции «Фонтанки».
Синоптики утешают, пик стихии пройден. Ветер должен окончательно успокоиться к субботе, 23 октября.