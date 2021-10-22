Стихнет только завтра. Смотрим, что натворил шторм в Петербурге

Вырванные с корнем светофоры, поваленные заборы и пострадавшая от стихии женщина. Сильнейший шторм обрушился на Петербург. Виной тому два разбушевавшихся циклона — Хендрик и Игнатц. Чтобы избежать масштабного наводнения, еще ночью в городе закрыли дамбу. Горожан попросили быть осторожными, а вход в парки и скверы предусмотрительно закрыли.



Однако без жертв стихии не обошлось — травмы получила 32-летняя горожанка. На проспекте Стачек на нее упал дорожный знак. Состояние пострадавшей пока не уточняют.

