Главный синоптик Петербурга: Пик стихии пройден

По словам специалиста, в ближайшие часы ветер начнет стихать, до значений в 14–15 метров в секунду. Ближе к полуночи он должен окончательно успокоиться. Колесов отметил, что самый сильный ветер дует над заливом.

Эпицентр циклона находится на юге Финляндии. Уровень воды у поста измерений «Горный» колеблется на отметке в 120 см. После небольшого спада около 4 часов дня он снова немного поднялся. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что в заливе ветер в какой-то момент разогнался до 33 метров в секунду, а это уже ураган.

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыта дамба. Самые серьезные подтопления пришлись на Сестрорецк и Выборг. В городе пострадала женщина, на проспекте Шаумяна на нее упал дорожный знак.

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