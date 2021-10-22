В МЧС показали, как набедокурил шторм. Жертвой стихии стала женщина

Как сообщили в ведомстве, травмы получила 32-летняя женщина. На проспекте Стачек ветер уронил на неё дорожный знак. Состояние пострадавшей в МЧС не уточняют, информация о других жертвах среди пешеходов не поступала.

По данным на четыре часа дня, пожарно-спасательные подразделения совершили около 60 выездов: убирали упавшие деревья, закрепляли или демонтировали шаткие конструкции, разбирались с оборванными проводами.