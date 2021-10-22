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В МЧС показали, как набедокурил шторм. Жертвой стихии стала женщина

Женщина пострадала во время шторма в Петербурге

Предварительные итоги разгула стихии подвели в петербургском МЧС. Без человеческих жертв непогода, которая 22 октября продолжает проверять город на прочность, не обошлась.

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Как сообщили в ведомстве, травмы получила 32-летняя женщина. На проспекте Стачек ветер уронил на неё дорожный знак. Состояние пострадавшей в МЧС не уточняют, информация о других жертвах среди пешеходов не поступала.

По данным на четыре часа дня, пожарно-спасательные подразделения совершили около 60 выездов: убирали упавшие деревья, закрепляли или демонтировали шаткие конструкции, разбирались с оборванными проводами.

МЧС России

Спасать пришлось также автомобили, которые уходили под воду на парковках. Так, в Курортном районе из берегов вышла река Сестра, что отразилось на состоянии двух придомовых автостоянок. Судя по видео, к автомобилям пробирались по пояс в воде, но вполне можно было и плыть.

«В зоне подтопления находились 35 автомобилей. Большинство из них были эвакуированы в безопасную зону. На месте продолжают работу спасатели и специалисты на эвакуаторах», — уточнили в МЧС.

О том, как штормит в Петербурге, следите в трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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