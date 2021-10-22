Петербург накрыл мощный шторм: следим за наводнением и бурей в онлайн-режиме

Напоминаем, что сады и парки Петербурга закрыли еще накануне, перед штормом.

Временно недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский и Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Они будут закрыты на время непогоды и откроются, когда стихнет ветер.

