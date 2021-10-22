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Петербург накрыл мощный шторм: следим за наводнением и бурей в онлайн-режиме

Штормовой ветер крушит зеленые насаждения Петербурга и валит заборы. В Курортном районе подтопления, а в Выборге и вовсе затоплены улицы и парки. Корреспонденты «Фонтанки» в режиме реального времени следят за обстановкой. Присылайте ваши фото и видео на mail@fontanka.ru.

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Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Читатели «Фонтанки» обратили внимание на подъем воды в центре Петербурга. Если вы заметили последствия непогоды - присылайте на mail@fontanka.ru

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Напоминаем, что сады и парки Петербурга закрыли еще накануне, перед штормом.

Временно недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский и Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Они будут закрыты на время непогоды и откроются, когда стихнет ветер.

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях из-за непогоды произошли массовые отключения электричества. Энергетики ЦФО, СЗФО и УРФО переведены в повышенный режим готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Министерстве энергетики России.

Минэнерго

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Ветер продолжает разрушения в Петербурге. На перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова теперь нет светофора.

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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ЖК «Светлый мир» в Сестрорецке начал превращаться в подводный. Парковки затопило.

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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В ТЦ «Атлантик Сити» рядом со станцией метро «Беговая» обрушился потолок. Посыпался гипсокартон на входной зоне, охрана направляет посетителей в обход главных дверей. В самом ТРЦ «Фонтанке» заявили, что случившееся - плановый ремонт. Читатели, которые увидели «обрушение на выходе», запланированности в происходящем не заметили.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Выходил из ТЦ, уже вход закрыли и обломки валялись», - пишет Андрей.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Выборг накрыло волнами с залива. Затоплены местная набережная и подступы к замку. Досталось и парку «Монрепо». Он закрыт для посетителей.

Фото: предоставлено парком «Монрепо»
Фото: предоставлено парком «Монрепо»
Фото: предоставлено парком «Монрепо»
Фото: предоставлено парком «Монрепо»
Фото: предоставлено парком «Монрепо»
Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Непогода глазами «Фонтанки»: три короткие зарисовки.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Непогода не только в Петербурге. В Москве из-за шторма пострадала стена Кремля. Как пишет «Подъем», поврежден зубец. Ветер повалил установленные для реставрации леса.

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Режиссер Алексей Герман выложил видео со съемочной площадки - из-за непогоды пострадали декорации.

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Кратко к этому часу:

В Петербурге и Ленобласти бушуют сразу два циклона: это атлантические «Хендрик» и «Игнатц». Из-за волн и штормового ветра закрыли створы дамбы на Котлине. Ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Непогода стихнет только завтра, в субботу.

Вот видео с закрытой дамбы:

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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А вот так отправился в полет палаточный рыночек в Выборге:

_old.narva_/instagram.com

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья
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Для начала последние новости: ветер повалил 37 деревьев в петербургских парках, в том числе иву со стволом больше метра в диаметре, расшвырял пластиковые боны по дороге в Пушкинском районе. Людей просят быть осторожнее на улице.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Фото: Читатель Илья
Фото: Читатель Илья

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Комментарии (4)

iphonedimona
Нормально, чо. "Страна едител".
dedmoroz_5e4d8827384c2
вот СМИ штормит это да
обычный ветер с небольшим нагоном воды почти каждый год так осенью
EugenPark
вот уж "палаточный рыночек" точно не жалко. туда и дорожка.
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