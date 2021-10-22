Петербург накрыл мощный шторм: следим за наводнением и бурей в онлайн-режиме

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на подъем воды в центре Петербурга. Если вы заметили последствия непогоды - присылайте на mail@fontanka.ru
Напоминаем, что сады и парки Петербурга закрыли еще накануне, перед штормом.
Временно недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский и Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Они будут закрыты на время непогоды и откроются, когда стихнет ветер.
В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях из-за непогоды произошли массовые отключения электричества. Энергетики ЦФО, СЗФО и УРФО переведены в повышенный режим готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Министерстве энергетики России.
Минэнерго
Ветер продолжает разрушения в Петербурге. На перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова теперь нет светофора.
ЖК «Светлый мир» в Сестрорецке начал превращаться в подводный. Парковки затопило.
В ТЦ «Атлантик Сити» рядом со станцией метро «Беговая» обрушился потолок. Посыпался гипсокартон на входной зоне, охрана направляет посетителей в обход главных дверей. В самом ТРЦ «Фонтанке» заявили, что случившееся - плановый ремонт. Читатели, которые увидели «обрушение на выходе», запланированности в происходящем не заметили.
«Выходил из ТЦ, уже вход закрыли и обломки валялись», - пишет Андрей.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Выборг накрыло волнами с залива. Затоплены местная набережная и подступы к замку. Досталось и парку «Монрепо». Он закрыт для посетителей.
Непогода глазами «Фонтанки»: три короткие зарисовки.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Непогода не только в Петербурге. В Москве из-за шторма пострадала стена Кремля. Как пишет «Подъем», поврежден зубец. Ветер повалил установленные для реставрации леса.
Режиссер Алексей Герман выложил видео со съемочной площадки - из-за непогоды пострадали декорации.
Кратко к этому часу:
В Петербурге и Ленобласти бушуют сразу два циклона: это атлантические «Хендрик» и «Игнатц». Из-за волн и штормового ветра закрыли створы дамбы на Котлине. Ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Непогода стихнет только завтра, в субботу.
Вот видео с закрытой дамбы:
А вот так отправился в полет палаточный рыночек в Выборге:
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Для начала последние новости: ветер повалил 37 деревьев в петербургских парках, в том числе иву со стволом больше метра в диаметре, расшвырял пластиковые боны по дороге в Пушкинском районе. Людей просят быть осторожнее на улице.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»