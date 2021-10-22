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Ураган остановил электрички на Выборг. На пути упало три дерева

В Выборгском направлении встали электрички из-за упавших на пути деревьев

Вечером 22 октября непогода нарушила планы петербуржцев, направлявшихся в сторону Выборга. На пути упало дерево, и электрички встали, рассказала «Фонтанке» читательница.

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В пресс-службе Октябрьской железной дороги эту информацию подтвердили, уточнив, что ветер повалил даже не одно дерево, а три.

«Деревья, упавшие на 48-м километре, повредили контактную сеть. Задержаны 8 поездов, сбой в расписании составляет 40 минут», — сообщили в компании.

Это не единственная проблема, которую успела создать за день буря: она повалила 72 дерева, топила улицы, парки и парковки, обрушила потолок в торговом центре и светофор. Досталось и Москве: из-за ураганного ветра с кремлевской стены упал один из зубцов.

«Фонтанка» вела трансляцию разгулявшейся в Петербурге стихии.

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