Ураган остановил электрички на Выборг. На пути упало три дерева

В пресс-службе Октябрьской железной дороги эту информацию подтвердили, уточнив, что ветер повалил даже не одно дерево, а три.



«Деревья, упавшие на 48-м километре, повредили контактную сеть. Задержаны 8 поездов, сбой в расписании составляет 40 минут», — сообщили в компании.



Это не единственная проблема, которую успела создать за день буря: она повалила 72 дерева, топила улицы, парки и парковки, обрушила потолок в торговом центре и светофор. Досталось и Москве: из-за ураганного ветра с кремлевской стены упал один из зубцов.

