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Число поваленных деревьев в Петербурге выросло до 72. В «Мариентале» шторм сломал 92-сантиметровый ствол березы

За день ветер повалил в Петербурге 72 дерева

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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К вечеру 22 октября количество деревьев, поваленных ветром в садах и парках Петербурга, выросло вдвое. Во втором по величине парке Павловска разгула стихии не выдержал еще один гигант.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на вечер пятницы, под напором ветра в городских садах, скверах и парках рухнули 72 дерева. Больше всех пострадал парк Новознаменка, лишившийся 13 деревьев. В Удельном парке повалило 6 деревьев, по пять — в Отдельном парке в Пушкине и в Сосновке. Еще три дерева не выдержали в Приморском парке Победы, «Мариентале» и сквере на улице Красного Курсанта в Павловске.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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В парке «Мариенталь» штормовой ветер сломал 92-сантиметровый ствол березы. В первой половине дня в Малоохтинском парке рухнула ива со стволом, диаметр которого больше 1 метра.

Специалисты садово-парковых предприятий продолжают распиловку, раскряжевку и вывоз древесных остатков. Синоптики прогнозируют, что ночью непогода начнет отступать.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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