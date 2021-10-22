Число поваленных деревьев в Петербурге выросло до 72. В «Мариентале» шторм сломал 92-сантиметровый ствол березы

К вечеру 22 октября количество деревьев, поваленных ветром в садах и парках Петербурга, выросло вдвое. Во втором по величине парке Павловска разгула стихии не выдержал еще один гигант.



Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на вечер пятницы, под напором ветра в городских садах, скверах и парках рухнули 72 дерева. Больше всех пострадал парк Новознаменка, лишившийся 13 деревьев. В Удельном парке повалило 6 деревьев, по пять — в Отдельном парке в Пушкине и в Сосновке. Еще три дерева не выдержали в Приморском парке Победы, «Мариентале» и сквере на улице Красного Курсанта в Павловске.