Ветер повалил 37 деревьев в петербургских парках, в том числе иву со стволом больше метра в диаметре

Как сообщает 22 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на 12 часов дня пятницы, сильный ветер повалил на территориях городских зеленых насаждений 37 деревьев. Сильнее всего досталось Пушкинскому району, там под ударами стихии не устояли 16 деревьев, в том числе пострадали Отдельный парк в Пушкине и парк Мариенталь в Павловске.

Штормовой ветер лишил зеленые насаждения Петербурга нескольких десятков деревьев, повалил забор на юго-западе города и расшвырял пластиковые боны по дороге в Пушкинском районе. Людей просят быть осторожнее на улице.

Порывы ветра настолько мощные, что роняют даже огромные деревья. Так, в Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает 1 метр.

В дежурную службу комитета также поступили сообщения о шести деревьях, упавших на проезжую часть. Четыре из них повалило в Курортном районе, еще по одному — в Красногвардейском и Выборгском районах. Ранее МЧС Петербурга сообщало, что спасатели 17 раз выезжали на угрозу падения деревьев, а всего из-за непогоды к 10:30 совершили 39 выездов.

Сейчас специалисты комблага вместе с сотрудниками садово-парковых предприятий и дорожных служб распиливают, раскряжевывают и вывозят древесные остатки.

Помимо деревьев, ветром в городе валит и ограждения. У дома 158 по проспекту Ветеранов упало 8 секций металлического забора, а на Петербургском шоссе, перед путепроводом, по дороге раскидало пластиковые ограждения. Кроме того, в дежурную службу комитета поступила информация о скоплении воды у дома 246 по Московскому шоссе.

«Ненастная погода не торопится покидать Петербург. Городские сады, скверы и парки пока еще закрыты для безопасности горожан. Просим жителей и гостей города быть бдительными и осторожными на улице», — обращаются к горожанам в ведомстве.