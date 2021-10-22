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«Красный треугольник» оштрафовали за плохое состояние зданий на Обводном канале

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал компанию ГСК «Красный треугольник» на 400 тысяч рублей за плохое состояние исторических зданий одноименной мануфактуры на набережной Обводного канала. Об этом 22 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Компанию оштрафовали по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

Как показал осмотр специалистов, по фасадам здания тянутся инженерные коммуникации и установлены металлические кронштейны. Местами «родная» кирпичная кладка заменена на новодел без сохранения архитектурного решения. В плохом состоянии фундамент, цоколь и отмостка, на стенах трещины. Оконные и дверные заполнения частично заменены стеклоблоками, газобетоном, листами металла, состояние оставшихся исторических фрагментов оставляет желать лучшего. Ответчик не признал свою вину.

На территории «Красного треугольника» регулярно вспыхивают пожары, последний случился в начале октября. В августе пожарные ездили туда дважды за три дня. В сентябре — после того, как на территории мануфактуры полыхала пиротехника (предположительно для съемок фильма), комитет по охране памятников заявил в полицию, усмотрев признаки уничтожения или повреждения объекта культурного наследия — статья 243 Уголовного кодекса.

Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признаны объектом культурного наследия «Комплекс товарищества российско-американской резиновой мануфактуры». Там регулярно происходят пожары.

«Фонтанка» рассказывала о том, что сейчас собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится. В июле КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственников и арендаторов отремонтировать помещения и здания на территории «Красного треугольника», срок — два года. Однако развитию «Красного треугольника» может помешать ошибка в новых границах КУРТ.

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