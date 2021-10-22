«Красный треугольник» оштрафовали за плохое состояние зданий на Обводном канале

Компанию оштрафовали по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).
Как показал осмотр специалистов, по фасадам здания тянутся инженерные коммуникации и установлены металлические кронштейны. Местами «родная» кирпичная кладка заменена на новодел без сохранения архитектурного решения. В плохом состоянии фундамент, цоколь и отмостка, на стенах трещины. Оконные и дверные заполнения частично заменены стеклоблоками, газобетоном, листами металла, состояние оставшихся исторических фрагментов оставляет желать лучшего. Ответчик не признал свою вину.
На территории «Красного треугольника» регулярно вспыхивают пожары, последний случился в начале октября. В августе пожарные ездили туда дважды за три дня. В сентябре — после того, как на территории мануфактуры полыхала пиротехника (предположительно для съемок фильма), комитет по охране памятников заявил в полицию, усмотрев признаки уничтожения или повреждения объекта культурного наследия — статья 243 Уголовного кодекса.