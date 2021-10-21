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«Забирай меня, я старуха!». В Миассе пенсионерки вышли на стихийный митинг, чтобы защитить любимый сквер от строительной техники

В Миассе пенсионерки организовали стихийный митинг в защиту сквера

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Власти Миасса запланировали установить десять мусорных баков на месте сквера между домами на Орловской улице. На защиту зеленой зоны вышли местные пенсионерки.

Как сообщило издание Baza 21 октября, пожилые женщины организовали стихийный митинг. Некоторые встали прямо перед строительной техникой, пытаясь прекратить ее работу.

«Забирай меня, я старуха!», «У меня нога больная!», «Не трогайте нас!», «Вы что делаете? Обнаглели!» — кричали пенсионерки прибывшим правоохранителям.

Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

Женщинам не удалось оставить любимое место в сохранности — их разогнали представители службы судебных приставов и полицейские.

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