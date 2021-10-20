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Экс-юриста ФБК* Любовь Соболь объявили в розыск

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Бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована) Любовь Соболь объявило в розыск МВД РФ. Ее карточка 20 октября появилась в базе данных ведомства.

В базе указано, что она «разыскивается по статье Уголовного кодекса», но не уточняется — по какой именно.

Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других членов ФБК возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе. Следствие считает установленным, что Навальный не позднее 2014 года создал и руководил таким сообществом для «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

В начале августа соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к полутора годам ограничения свободы. По некоторым данным, Соболь покинула страну. 13 августа приговор обжаловали — и защита, и обвинение.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Сначала разрешили выехать гражданке которой запрещено было выезжать за пределы Москвы и бродить ночью, а затем объявили в розыск.. ну и ну... все с работой...
VKuser54628618
Любовь сильнее...
angel of death
розыск розыску рознь... вот если по Линии Интерпола - это одно, а если свой внутренний - то там совсем печально...
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