Экс-юриста ФБК* Любовь Соболь объявили в розыск

Бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована) Любовь Соболь объявило в розыск МВД РФ. Ее карточка 20 октября появилась в базе данных ведомства.



В базе указано, что она «разыскивается по статье Уголовного кодекса», но не уточняется — по какой именно.



Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других членов ФБК возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе. Следствие считает установленным, что Навальный не позднее 2014 года создал и руководил таким сообществом для «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

