Экс-юриста ФБК* Любовь Соболь объявили в розыск

Бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована) Любовь Соболь объявило в розыск МВД РФ. Ее карточка 20 октября появилась в базе данных ведомства.
В базе указано, что она «разыскивается по статье Уголовного кодекса», но не уточняется — по какой именно.
Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других членов ФБК возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе. Следствие считает установленным, что Навальный не позднее 2014 года создал и руководил таким сообществом для «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».
В начале августа соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к полутора годам ограничения свободы. По некоторым данным, Соболь покинула страну. 13 августа приговор обжаловали — и защита, и обвинение.
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.