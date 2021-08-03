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Любовь Соболь признали виновной по санитарному делу и «грубо вытолкали» из зала суда

Юрист Любовь Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы признал соратницу Алексея Навального виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

«Любовь признана виновной в подстрекательстве к преступлению по части 1 статьи 236 УК («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил». — Прим. ред.). Наказание: ограничение свободы сроком на полтора года», — сообщает 3 августа адвокат Владимир Воронин.

По его словам, его подзащитная не может покидать свой дом с 22 до 6 утра, а также ходить на массовые мероприятия. Соболь запретили выезжать из Москвы и области и обязали являться в инспекцию трижды в месяц.

Оглашение приговора соратница Навального пропустила. Юрист пыталась вести прямую трансляцию во время заседания, однако приставы потребовали прекратить съемку. Просьбы людей в форме не возымели эффекта. После этого, по словам адвоката Воронина, его подзащитную «грубо вытолкали из зала суда». Соболь продолжила вести трансляцию, но уже из коридора.

Сторона обвинения настаивала, что под влиянием Соболь и других фигурантов люди собрались на акцию протеста, где не соблюдали меры предосторожности из-за COVID-19. Тем самым «создали реальную угрозу массового заболевания людей». Обвинение просило приговорить юриста к двум годам ограничения свободы.

Сама оппозиционерка утверждала, что якобы «нет ни одного человека, кто был бы болен ковидом и вышел по призыву на акцию в защиту Навального». Адвокат Воронин в начале процесса предположил в своем twitter, что приговор будет обвинительный.

В конце января Любовь Соболь отправили под домашний арест по так называемому санитарному делу. Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января применяют в политическом ключе впервые. Под домашний арест по этому делу отправили Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова (Штабы признаны экстремисткой организацией и ликвидированы в 2021 году) и некоторых других активистов.

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Комментарии (7)

ElenaLeo
Когда будет санитарное дело по ПМЭФ, ЕВРО 2020, Алым парусам и параду кораблей?
AndrewBarsik
Судьи вообще в последнее время испытывают жуткий дискомфорт от самого факта присутствия стороны в любом процессе. А мысль о том, что то, что они вытворяют, будет видеодокументировано повергает их в ужас. Большая часть из них смотрели фильм "Нюрнберг" и не испытывают иллюзий относительно своего будущего. После моего суда с "Петроэлектросбытом" в деле появились три полностью сфальсифицированных протокола, легко опровергаемых аудиозаписью. Но ни городской суд, ни квалификационная коллегия этим не заинтересовались. Так называемые суды - фабрики фальсификаций и лжи.
vfhbr
Страшно подумать, что бы с Соболь сделали, если бы она призывала подростков приходить на "Алые паруса"...
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