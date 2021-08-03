Любовь Соболь признали виновной по санитарному делу и «грубо вытолкали» из зала суда

По его словам, его подзащитная не может покидать свой дом с 22 до 6 утра, а также ходить на массовые мероприятия. Соболь запретили выезжать из Москвы и области и обязали являться в инспекцию трижды в месяц.

«Любовь признана виновной в подстрекательстве к преступлению по части 1 статьи 236 УК («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил». — Прим. ред. ). Наказание: ограничение свободы сроком на полтора года», — сообщает 3 августа адвокат Владимир Воронин.

Оглашение приговора соратница Навального пропустила. Юрист пыталась вести прямую трансляцию во время заседания, однако приставы потребовали прекратить съемку. Просьбы людей в форме не возымели эффекта. После этого, по словам адвоката Воронина, его подзащитную «грубо вытолкали из зала суда». Соболь продолжила вести трансляцию, но уже из коридора.



Сторона обвинения настаивала, что под влиянием Соболь и других фигурантов люди собрались на акцию протеста, где не соблюдали меры предосторожности из-за COVID-19. Тем самым «создали реальную угрозу массового заболевания людей». Обвинение просило приговорить юриста к двум годам ограничения свободы.



Сама оппозиционерка утверждала, что якобы «нет ни одного человека, кто был бы болен ковидом и вышел по призыву на акцию в защиту Навального». Адвокат Воронин в начале процесса предположил в своем twitter, что приговор будет обвинительный.

