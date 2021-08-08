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«Интерфакс»: Любовь Соболь покинула Россию

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена) Любовь Соболь покинула Россию. Об этом 8 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул», — цитирует агентство неназванного собеседника.

Он добавил, что сторонница Алексея Навального тем самым нарушила действующие в отношении нее ограничения, и теперь суд может заменить ей наказание с ограничения свободы на заключение.

Собеседники из окружения Соболь в беседе с журналистом «Фонтанки» не смогли ответить на вопрос о её местонахождении.

Как ранее писало наше издание, в начале недели соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к 1,5 года ограничения свободы.

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Комментарии (40)

Igor_VS
Чего-то многовато бегут с России. И толковые ребята.
Эд Хэммет
Ну вот, очередной шедевр кривосудия. Любовь Соболь нашли подходящую статью, санитарную. Это нарушение требований защиты во время эпидемии. И сразу 1,5 года. Да чего там мелочиться то было! Десять лет без права переписки, проходили уже. Вот г-н Беглов в разгар пандемии организовал массовое столпотворение на Дворцовой (алые паруса, более 40000чел.). И где правоохранительные органы, куда они глядели? Вот вам пример избирательного применения закона. А это и есть произвол. Так что беги Люба, беги!
Piter Russo
Какой-то безумный юрист не знающий законодательства РФ. С какой мотивацией решила уехать? По возвращению же посадят. Или возвращаться не собирается?
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