«Интерфакс»: Любовь Соболь покинула Россию

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена) Любовь Соболь покинула Россию. Об этом 8 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.



«По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул», — цитирует агентство неназванного собеседника.



Он добавил, что сторонница Алексея Навального тем самым нарушила действующие в отношении нее ограничения, и теперь суд может заменить ей наказание с ограничения свободы на заключение.

