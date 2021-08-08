«Интерфакс»: Любовь Соболь покинула Россию

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена) Любовь Соболь покинула Россию. Об этом 8 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул», — цитирует агентство неназванного собеседника.
Он добавил, что сторонница Алексея Навального тем самым нарушила действующие в отношении нее ограничения, и теперь суд может заменить ей наказание с ограничения свободы на заключение.
Собеседники из окружения Соболь в беседе с журналистом «Фонтанки» не смогли ответить на вопрос о её местонахождении.
Как ранее писало наше издание, в начале недели соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к 1,5 года ограничения свободы.