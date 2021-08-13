Защита и обвинение обжаловали приговор Любови Соболь

Приговор бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована) Любови Соболь обжаловали и сторона обвинения, и ее адвокаты. Об этом 13 августа пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката и представителя суда.
В начале августа соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к полутора годам ограничения свободы. На прошлой неделе, как писала «Фонтанка», по некоторым данным, Соболь покинула страну.
В создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, накануне обвинили экс-директора ФБК Ивана Жданова и соратника Навального Леонида Волкова. До этого Следственный комитет России также предъявил аналогичное обвинение осужденному за мошенничество Алексею Навальному.
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.