Защита и обвинение обжаловали приговор Любови Соболь

Приговор бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована) Любови Соболь обжаловали и сторона обвинения, и ее адвокаты. Об этом 13 августа пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката и представителя суда.

В начале августа соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к полутора годам ограничения свободы. На прошлой неделе, как писала «Фонтанка», по некоторым данным, Соболь покинула страну.

