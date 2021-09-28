Против Навального, Волкова и других членов ФБК* возбуждено дело о руководстве экстремистским сообществом

Кроме того, в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других членов ФБК возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе. Следствие считает установленным, что Навальный не позднее 2014 года создал и руководил таким сообществом для «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации». К его деятельности якобы присоединились Волков и Жданов.

«Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций — фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества», — утверждают в СК.



Расширением преступной деятельности, по мнению следователей, в 2017 году стало создание общественного движения «Штабы Навального»**.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», — подчеркивают в СК.

Именно с этими целями, уверены в следствии, руководители и участники ФБК проводили в России несогласованные митинги. Среди других «преступлений экстремистской направленности», в которых подозревают членов Фонда, — призывы к участию в несогласованных мероприятиях (ч. 2 ст. 239 УК РФ), призывы к финансированию «Команды Навального» (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), привлечение несовершеннолетних к митингам (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), призывы к насильственному изменению конституционного строя (ч. 1 ст. 280 УК РФ), побуждение к борьбе против власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

