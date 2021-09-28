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Против Навального, Волкова и других членов ФБК* возбуждено дело о руководстве экстремистским сообществом

Уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом возбуждено в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и других представителей руководства Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). Об этом 28 сентября сообщили в Следственном комитете РФ.

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Кроме того, в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других членов ФБК возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе. Следствие считает установленным, что Навальный не позднее 2014 года создал и руководил таким сообществом для «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации». К его деятельности якобы присоединились Волков и Жданов.

«Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций — фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества», — утверждают в СК.

Расширением преступной деятельности, по мнению следователей, в 2017 году стало создание общественного движения «Штабы Навального»**.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», — подчеркивают в СК.

Именно с этими целями, уверены в следствии, руководители и участники ФБК проводили в России несогласованные митинги. Среди других «преступлений экстремистской направленности», в которых подозревают членов Фонда, — призывы к участию в несогласованных мероприятиях (ч. 2 ст. 239 УК РФ), призывы к финансированию «Команды Навального» (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), привлечение несовершеннолетних к митингам (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), призывы к насильственному изменению конституционного строя (ч. 1 ст. 280 УК РФ), побуждение к борьбе против власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

**Бывшие «Штабы Навального» по решению суда включены в реестр экстремистских организаций и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (34)

ThunderPiter
Прошел год с момента "выборов" в Мосгордуму - а страна за это время пробила такооооое дно, что волосы на голове шевелятся. Еще недавно я ржал с африкано-азиатских диктатур и Беларуси, а сейчас этот сюрр - наша реальность. И, в отличие от сказок, никакое добро не победит зло: теперь нам жить с этим, пока самодур ласты не склеит, да и потом его "наследие" еще очень долго будет выветриваться.
Понимаю теперь почитание многими Сталина: он бы эту шушеру расстрелял и/или в Сибирь сослал
AKo
Видимо СК не в курсе статьи 54 Конституции, которая говорит о том что:
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Редиска Здесь
Интересно, откуда Навальный в 2014 году мог знать, что руководит экстремистской организацией?
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