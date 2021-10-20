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Ксению Собчак предупредили в МВД об «ответственности за воспрепятствование ходу расследования»

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В МВД официально подтвердили допрос Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП в УВД Сочи. Пресс-релиз опубликован вечером 20 октября на сайте «МВД-Медиа».

«В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», — говорится в сообщении МВД.

Следователь хотел уточнить, насколько тяжелые травмы получила в аварии журналистка, однако Собчак «заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП». В финале релиза представители МВД называют Собчак «фигуранткой уголовного дела» и подчеркивают, что «в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения».

Ранее сама журналистка писала, что не поняла, зачем ее вызывали на допрос в Сочи и задавали те же вопросы, что в Москве.

Смертельное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в котором находилась Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

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Комментарии (2)

Владислав М
Молодец Ксения, ставит полицию на место и заставляет работать по закону.
perrkele_sattana
Ксюшадь, она конечно конченая, но как пассажир стал фигурантом дела о ДТП? Имела полное право спать на заднем сидении.
Разглашать и проходить освидетельствование о травмах, предъявлять справки - это ее личное дело.
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