Ксению Собчак предупредили в МВД об «ответственности за воспрепятствование ходу расследования»

«В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», — говорится в сообщении МВД.

В МВД официально подтвердили допрос Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП в УВД Сочи. Пресс-релиз опубликован вечером 20 октября на сайте «МВД-Медиа».

Следователь хотел уточнить, насколько тяжелые травмы получила в аварии журналистка, однако Собчак «заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП». В финале релиза представители МВД называют Собчак «фигуранткой уголовного дела» и подчеркивают, что «в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения».



Ранее сама журналистка писала, что не поняла, зачем ее вызывали на допрос в Сочи и задавали те же вопросы, что в Москве.

