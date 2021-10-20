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Собчак на допросе по смертельному ДТП в Сочи попросили себя опознать

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Ксения Собчак была вынуждена явиться на допрос к следователю по делу о смертельном ДТП, в котором она была пассажиркой и пострадавшей. В Сочи телеведущей задали те же вопросы, что и в Москве.

О визите журналистка написала в своем телеграм-канале 20 октября. «Почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак», — рассказала петербурженка и отметила, что в Сочи было все то же самое, а очная ставка не состоялась.

«Задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где я как ведущая, объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. И опознать СЕБЯ ЖЕ, садящуюся на заднее сидение Майбаха», — написала Собчак (орфография и пунктуация авторские).

Телеведущая не поняла, зачем ее вынудили лететь в Сочи.

Смертельное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в котором находилась Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

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Комментарии (8)

Dimitry Antonov
Вот что-то мне подсказывает, что самой Собчак вся эта история идёт на пользу, с чем-то ведь нужно в информационном пространстве постоянно показываться? Да и опять же, Собчак предстаёт в качестве жертвы правоохранительной системы. Уверен, что при её связях и знакомствах, никакое следствие к ней бы не приставало бы, если бы ей самой этого не хотелось бы.
alexdelovoi
Думали, в машину садится лошадь. Пришлось ещё раз переться в Сочи, себя опознать
VF812
Свидетель обязан. Может не ехать, за ней приедут, что лучше? Вынуждена она, молчала бы, ,.......
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