Собчак на допросе по смертельному ДТП в Сочи попросили себя опознать

Ксения Собчак была вынуждена явиться на допрос к следователю по делу о смертельном ДТП, в котором она была пассажиркой и пострадавшей. В Сочи телеведущей задали те же вопросы, что и в Москве.

О визите журналистка написала в своем телеграм-канале 20 октября. «Почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак», — рассказала петербурженка и отметила, что в Сочи было все то же самое, а очная ставка не состоялась.



«Задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где я как ведущая, объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. И опознать СЕБЯ ЖЕ, садящуюся на заднее сидение Майбаха», — написала Собчак (орфография и пунктуация авторские).

