Гавань — тихая, но пахнет плохо. В ЖК на Васильевском острове подвалы затопило фекалиями

Фото: жители ЖК «Тихая гавань» Поделиться Поделиться







В ЖК «Тихая гавань» на Васильевском острове приходится держать двери максимально закрытыми и зажимать носы. В подвале дома разлилось содержимое канализации. Застройщик объясняет происходящее засором и необходимостью менять трубы в едва сданной новостройке.

«Дом в говне», - так озаглавил читатель «Фонтанки» письмо в редакцию и рассказал, что его жилье стоит ужасная вонь. В ЖК «Светлый мир «Тихая Гавань...» на намывных территориях Васильевского острова 19 и 20 октября из подвала здания откачивают пахучие канализационные массы. Происходящее активно обсуждают в общедомовых чатах в Telegram, вечные споры о работающих дрелях и покое соседей отошли на второй план, их затмил общий гнев на отсутствие оперативной реакции от управляющей компании и застройщика.



Застройщиком жилого комплекса является компания «Северная двина», учредитель которой — ООО «Севен Санс Девелопмент». Управляющая компания — ООО «Светлый мир внутри».

Жильцы с 11 октября усиленно принюхивались в поисках источника канализационного запаха, который постепенно усиливался. Сначала запахло в местах общего пользования, потом начало проникать в квартиры. Некоторым обитателям первое время «слышался» запах застоявшихся помоев, но по мере развития ситуации стало понятно, что амбре — точно не от тухлой рыбы.

«Где-то полторы недели назад стали появляться сообщения, что в 3 и 4 парадных, это 6 и 7 строительные секции, стали чувствовать запах мусоропровода. Сначала все говорили, что начало пахнуть мусором, обращались в управляющую компанию. Она ничего не делала», - рассказала «Фонтанке» житель дома Оксана.

Она вспоминает, что поначалу еще грешили на грязные тряпки, которыми проводят уборку в местах общего пользования. «Есть представитель клининга, который сотрудничает с управляющей, он мне сказал, что они ходили проверяли, что-то промыли, тряпки поменяли. «От нас не пахнет, больше мы ничего не знаем». Запах стал усиливаться. В итоге люди поняли, что пахнет канализацией в прямом смысле», - добавила собеседница.



По словам жильцов, они обращались и к застройщику, и в управляющую компанию, но официальных ответов с объяснением причин происходящего не последовало, как и ликвидации источника запаха. Пока жильцы не опубликовали фото в Интернете.



Фото: жители ЖК «Тихая гавань» Фото: жители ЖК «Тихая гавань» Поделиться Поделиться







«Люди подняли волну, и я попросила одного человека спуститься и сфотографировать, после чего я разместила снимки везде в соцсетях. Только после этого пришел ответ, что, мол, все сделаем. И в районе двух часов 19 октября появилась машина, которая стала откачивать из подвала сами понимаете, что». - пояснила Оксана.

Ответ застройщика в паблике «ЖК «Светлый мир «Тихая гавань...» «ВКонтакте» появился 19 октября: «Вода сегодня будет откачана из подвалов, проведут очистку и дератизацию. Также установят насосы, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Вопрос будет решен до конца октября».

Соседка Оксаны Елена рассказывает, что запах начал распространяться с четвертой парадной. «Сначала пахло немножко, сразу было понятно, что это несет откуда-то снизу, из вентиляции. В 17 октября в нашей квартире уже в прихожей невозможно было находиться. Если бы не закрывали двери постоянно, я так понимаю, уже провоняла бы вся квартира. Я звонила в 004, я звонила управдому, и написала в несколько групп в соцсетях. Отвечали, что уже якобы откачали, но это неправда, так как 19 октября машина появилась в первый раз», - говорит петербурженка и констатирует: пахнет снизу и до последних этажей, количество которых в здании колеблется от 13 до 23.



Фото: жители ЖК «Тихая гавань» Поделиться Поделиться







Содержимое подвала откачивают уже второй день подряд, рассказывают жильцы. А в телеграм-чате ЖК начали «гулять» более ранние фото с затопленными подвалами.

По словам застройщика, в доме аварийная ситуация. «Управляющая компания вызвала службу «Водоканала» для проведения обследования участка канализационного трубопровода, которое показало, что произошел засор. Причина засора бытовая. В среду, 20 октября, с 9:00, начнутся работы по вскрытию участка сети», - прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе девелопера.

При этом застройщик рассказал, что «ориентировочно 20–25 метров трубопровода подлежат прочистке и последующей замене». «Дополнительно приняты меры по откачке воды из подвала силами «Водоканала», часть воды была откачана уже во вторник, 19 октября. Работы продлятся до полного устранения проблемы. По окончании работ по устранению засора, управляющая компания произведет дезинфекцию подвального помещения», - добавили в компании.

Впрочем, в самом «Водоканале» редакции дали другую информацию: заявки по этому адресу не поступали, и ГУП не занимался откачкой. Предприятие пояснило, что участок трубы, о котором идёт речь, находится вне зоны ответственности ГУП, поскольку относится к внутриквартальным сетям. «Поэтому мы можем проверять только те сети, что являются общегородскими. Каких-либо работ «Водоканал» там не проводит», - добавил представитель предприятия.



На просьбу прокомментировать эту информацию застройщик пояснил, что «откачкой занимался не сам «Водоканал», а рекомендованные им субподрядчики, которые оказывают такие услуги на коммерческой основе... Помимо этого, воду откачивала и УК своими силами».

Отправленный на электронную почту управляющего комплексом запрос на момент публикации материала остался без ответа. Зато в чате с жителями представитель УК на вопрос, почему откачка масс началась только 19 октября, объяснил (скрин есть в распоряжении редакции) это «большим дефицитом аварийных машин».

Вонь — не единственная проблема в жилом комплексе. Жильцы рассказывают, что система пожарной безопасности находится фактически в неработоспособном состоянии. В ответе ГУ МЧС на имя одного из жителей говорится, что достоверность сведений о нарушении требований пожаробезопасности подтвердилась. Управляющей компании вынесли предписание устранить нарушения и привлекли к административной ответственности.



«Были выявлены недостатки, которые должны быть устранены до 1 декабря. Сейчас в доме проводятся пусконаладочные работы», - пояснил застройщик.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

