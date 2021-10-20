Путин и Байден могут встретиться второй раз в 2021 году

Президенты России и США могут провести новую встречу до конца года. В частности, об этом договаривались с госсекретарём США Викторией Нуланд в ходе её недавнего визита в Москву, сообщил 20 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«В том или ином формате [встреча] вполне реальна [до конца года]. Во время недавней встречи Ушакова (помощник президента РФ. — Прим. ред.) с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — цитирует РИА Новости Пескова.

