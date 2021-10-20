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Путин и Байден могут встретиться второй раз в 2021 году

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Президенты России и США могут провести новую встречу до конца года. В частности, об этом договаривались с госсекретарём США Викторией Нуланд в ходе её недавнего визита в Москву, сообщил 20 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В том или ином формате [встреча] вполне реальна [до конца года]. Во время недавней встречи Ушакова (помощник президента РФ. — Прим. ред.) с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — цитирует РИА Новости Пескова.

Путин и Байден, 16 июня 2021 года в Женеве
Путин и Байден, 16 июня 2021 года в ЖеневеФото: Пресс-служба президента РФ
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Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в статусе президентов двух стран прошла 16 июня в Женеве.

О сути саммита 47news рассказывал участник всех переговоров лидеров СССР и США в 80-е годы, переводчик Павел Палажченко.

Новость о возможной скорой встрече лидеров России и США пришла на фоне обострения отношений Москвы с НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 октября объявил о приостановке деятельности российского представительства при НАТО после того, как из Брюсселя были высланы сразу 8 российских сотрудников представительства. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг тогда заявлял, что лишённые аккредитации представители Москвы были «работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб».

Путин и Байден, 16 июня 2021 года в Женеве
Путин и Байден, 16 июня 2021 года в ЖеневеФото: Пресс-служба президента РФ

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Комментарии (1)

hal9000
Чет зачастили...так и левые мысли в голову лезут...тем более один без жены и второй холостой..
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