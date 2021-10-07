«Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими конкретными событиями», — цитирует заявление Столтенберга « Интерфакс », которое генсек НАТО сделал в четверг, 7 октября, на пресс-конференции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о решении сократить размер миссии РФ при НАТО. Аккредитации лишили сразу восемь сотрудников, которые, по словам главы военно-политического альянса, занимались разведкой.

НАТО в последнее время фиксирует усиление «злонамеренной деятельности со стороны России», поэтому альянсу «нужно быть бдительным», добавил генсек.



«Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана», — добавил Столтенберг.



В то же время руководитель Североатлантического альянса отметил, что в НАТО по-прежнему готовы к сотрудничеству с Москвой. Организация «давно предлагает провести заседание Совета Россия — НАТО», вопрос о созыве Совета обсуждался не так давно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но российская сторона пока не соглашается на такую встречу, отметил Столтенберг.



В МИД РФ решение НАТО выслать сразу 8 дипломатов объяснили тем, что альянс не может обойтись без «жупела российской угрозы».



«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы»? Никак», — прокомментировал ситуацию «Коммерсанту» отвечающий в том числе за отношения России и НАТО заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

