Обнуление на высшем уровне. Нуланд предложили снять накопившиеся ограничения между Россией и США

«Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — говорится 12 октября в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
Стороны обсудили функционирование загранпредставительств России и США. МИД РФ подчеркнул, что не стремится к эскалации, однако не оставит «враждебные антироссийские действия» без ответа.
Российские дипломаты предложили «реалистичный подход».
В марте 2018 года власти США объявили о закрытии представительства России в Сиэтле и высылке 60 российских дипломатов. Они объяснили, что меры приняты в ответ на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля. В ответ МИД РФ объявил персонами non grata 58 американцев, работающих в Москве, и ещё двоих в Екатеринбурге за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Закрыто было и генконсульство в Петербурге.