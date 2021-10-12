Обнуление на высшем уровне. Нуланд предложили снять накопившиеся ограничения между Россией и США

«Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — говорится 12 октября в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд.



Стороны обсудили функционирование загранпредставительств России и США. МИД РФ подчеркнул, что не стремится к эскалации, однако не оставит «враждебные антироссийские действия» без ответа.



Российские дипломаты предложили «реалистичный подход».

