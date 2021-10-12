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Обнуление на высшем уровне. Нуланд предложили снять накопившиеся ограничения между Россией и США

Российский МИД предложил США снять все ограничения между странами в отношении дипмиссий за последние несколько лет

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«Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — говорится 12 октября в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Стороны обсудили функционирование загранпредставительств России и США. МИД РФ подчеркнул, что не стремится к эскалации, однако не оставит «враждебные антироссийские действия» без ответа.

Российские дипломаты предложили «реалистичный подход».

В марте 2018 года власти США объявили о закрытии представительства России в Сиэтле и высылке 60 российских дипломатов. Они объяснили, что меры приняты в ответ на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля. В ответ МИД РФ объявил персонами non grata 58 американцев, работающих в Москве, и ещё двоих в Екатеринбурге за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Закрыто было и генконсульство в Петербурге.

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Комментарии (15)

260569221
Ну все !!! Сейчас заживём!!!!
265961685
ну, то есть технический визит второразрядной чиновницы и поцреоты и либерасты восприняли как эпохальное событие. "ну, это нормально..."(с)
265055770
Переименовать Нуланд в Обнуланд.
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