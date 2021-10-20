Избитый в метро москвич вышел из больницы и хочет добиться наказания для обидчиков

«Отек сходит. Сказали, еще несколько недель так похожу. Пол-лица пока онемело, но это еще не скоро пройдет... Надо отлежаться. До сих пор давление скачет... У меня глаз, получается, съехал. Сетку наложили, чтобы он выровнялся. Сейчас все восстановили, приходит в норму», — рассказал мужчина журналистами.

Житель столицы Роман Ковалев, который был избит тремя уроженцами Дагестана в московском метро, вышел из больницы. Он планирует добиться справедливого наказания для своих обидчиков, сообщает 19 октября телеканал « Звезда ».

Хотя состояние Романа стабилизируется, на работу он пока не собирается: нужно восстановиться. Он считает, что ситуацию нужно «додавить до конца» и добиться правосудия — не ради денег, а с точки зрения морали, поскольку «они вообще не думали, что делают».

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выплатить пострадавшему помощь в размере двух миллионов рублей.

4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись драки появилась в социальных сетях. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».