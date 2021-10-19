Умерла Инна Олевская, ведущий художник Императорского фарфорового завода

Инна Олевская, знаменитый мастер росписи по фарфору Императорского фарфорового завода, чья персональная выставка проходила в Эрмитаже, скончалась 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба ИФЗ . За 52 года работы на заводе художница прошла путь до заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, получила множество почетных отечественных и зарубежных наград. Сегодня ее произведения находятся в собраниях крупнейших российских музеев, а также в частных коллекциях по всему миру.

Инна Олевская, родившаяся в Киеве в 1940 году, привнесла в петербургскую художественную школу фарфора собственный яркий стиль. В своих работах она совмещала итальянское средневековье, ампир, Серебряный век, классику и современность, традиции и новые веяния. Ее оригинальные произведения представляли собой симбиоз живописи и скульптуры. Сервизы Инны Олевской становились художественными ансамблями, в которых самое серьезное внимание уделялось формам, взаимодействию всех пластических элементов, фактуре изделий.

«Фарфор — материал избранный! Избранный дать миру особую, исключительную, истинную гармонию! Будущее его прекрасно. Архитектура, скульптура, живопись — его родители. Душа его — свет! Истинный, завораживающий, неповторимый свет. Свет, который сделал нас, художников, вечными пленниками его Гения!» — с восторгом говорила художница о материале, которому посвятила жизнь.



Одна из важнейших работ автора — одиннадцатифигурная композиция «Гений и злодейство — две вещи несовместные» (1990–1996), в которой ангелы, Пушкин, Дантес, Моцарт и Сальери обступают лежащую музу. Итальянский поэт, писатель и сценарист Тонино Гуэрра, увидев этот арт-объект, заметил: «Впервые вижу, чтобы памятник Пушкину стоял в доме».

