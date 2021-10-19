Названы самые дорогие российские художники. Сафронов обошел Шемякина

Топ-50 самых дорогих ныне живущих художников России опубликовало издание The Art Newspaper Russia 18 октября. Лист был составлен по данным открытых (аукционных) продаж и не учитывает галерейные продажи, где суммы открыто не объявляются.

Первое место занял Илья Кабаков с картиной «Жук», написанной в 1982 году. Ее продали на аукционе Phillips в 2008 году за 5,840 миллионов долларов. Кабаков считается одной из главных фигур московского концептуализма, изобретателем «тотальной инсталляции». С 1988 года он живет в Нью-Йорке, работает в соавторстве с женой Эмилией Кабаковой.



На втором месте — работа Эрика Булатова «Слава КПСС», созданная в 1975 году. На аукционе Phillips в 2008 году ее оценили в 2,160 миллионов долларов. Советский иллюстратор детских книг и художник-нонконформист Эрик Булатов эмигрировал из СССР в конце 80-х. Его работы с характерной абсурдистской советской символикой неизменно дорого стоят, и летом 2020 работа «Небосвод» (крупная надпись в стиле советского плаката на фоне неба) продана на аукционе MacDougall’s за 814 тысяч долларов.

На третьем месте — работа Виталия Комара и Александра Меламида «Встреча Солженицына и Бёлля на даче у Ростроповича», дуэт написал ее в 1972 году. Картину продали за 1,01 миллиона долларов на аукционе Phillips в 2010 году. Комар и Меламид считаются создателями направления «соц-арт», пародирующего символику официального советского искусства и приемы соцреализма. С 1978 года художники живут в Нью-Йорке.

Михаил Шемякин занял 36-е место в рейтинге. Его сюрреалистическая картина «Без названия» была оценена на аукционе MacDougall’s в 67 тысяч долларов. Скульптора и художника обошел «светский живописец» Никас Сафронов, который занял в рейтинге 24 место. Его работа в импрессионистском стиле «Мечта об Италии» была куплена на Sotheby’s за 104, 7 тысячи долларов.

