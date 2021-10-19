Намерений убивать не было. Шестикласснику, который открыл стрельбу в школе под Пермью, окажут психиатрическую помощь

СК рассказал о ходе расследования уголовного дела о стрельбе в школе поселка Сарс в Пермском крае. По данным следователей, 18 октября 12-летний подросток пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и произвел два выстрела.



Как сообщает региональное СУ СКР, ребенок дал «подробные показания» и рассказал, что намерений убивать у него не было. Сейчас школьник находится на обследовании в специализированном медучреждении, где ему будет оказана психиатрическая помощь.



Следователи допросили одноклассников и педагогов школы, а также сотрудников Росгвардии, ответственных за выдачу разрешений на оружие, которое хранилось в доме, где живет подросток. Отдельно будет дана правовая оценка деятельности отца мальчика и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов. Вопросы у СК есть и к охране школы.

