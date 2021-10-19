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Намерений убивать не было. Шестикласснику, который открыл стрельбу в школе под Пермью, окажут психиатрическую помощь

СК: Подростка, открывшего стрельбу в школе под Пермью, отправили на обследование

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СК рассказал о ходе расследования уголовного дела о стрельбе в школе поселка Сарс в Пермском крае. По данным следователей, 18 октября 12-летний подросток пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и произвел два выстрела.

Как сообщает региональное СУ СКР, ребенок дал «подробные показания» и рассказал, что намерений убивать у него не было. Сейчас школьник находится на обследовании в специализированном медучреждении, где ему будет оказана психиатрическая помощь.

Следователи допросили одноклассников и педагогов школы, а также сотрудников Росгвардии, ответственных за выдачу разрешений на оружие, которое хранилось в доме, где живет подросток. Отдельно будет дана правовая оценка деятельности отца мальчика и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов. Вопросы у СК есть и к охране школы.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что у отца стрелка было четыре охотничьих ружья.

Стрельба в школе под Пермью произошла утром 18 октября. Шестиклассник принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии других учеников сделал два выстрела в потолок и дверь.

По уточнённым данным, осколками от разбитого стекла был легко ранен 11-летний школьник. Сам стрелявший объяснил свои действия травлей со стороны одноклассников. Его обезоружила и убедила сдаться полиции директор школы. Пермские власти намерены её наградить.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии (1)

K_Lutsky
Там бы отца проверить на психическое здоровье. Если отец из тех, кто ходит на охоту и стреляет зверушек не ради пропитания, а ради удовольствия и спортивного интереса, то это уже клиент психиатров. А таким ведь дают разрешение на оружие. И это вопрос к государственным органам.
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