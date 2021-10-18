Подросток, устроивший стрельбу в школе под Пермью, рассказал о травле

Одним из основных мотивов шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, рассматривается травля со стороны одноклассников. Об этом со ссылкой на информированный источник 18 октября сообщает «Интерфакс».



«По предварительным данным, задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг», — уточнил собеседник агентства. «Совершая выстрелы в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями Бога», — поделился также источник.

