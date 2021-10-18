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Подросток, устроивший стрельбу в школе под Пермью, рассказал о травле

Буллинг мог стать причиной стрельбы в школе в посёлке Сарс

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Одним из основных мотивов шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, рассматривается травля со стороны одноклассников. Об этом со ссылкой на информированный источник 18 октября сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг», — уточнил собеседник агентства. «Совершая выстрелы в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями Бога», — поделился также источник.

Ранее «Фонтанка» писала, что ЧП со стрельбой в школе под Пермью произошло утром 18 октября. Перед тем как сделать два выстрела из отцовского ружья, 12-летний подросток поставил свой класс к стенке.

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Комментарии (5)

latnik
Вы уже достали, подменять русские слова и определения! Может вы иноагенты?
"...регулярные обиды, а также буллинг". Предлагаю писакам из фонтанки ещё одно иноземное слово-ХАЗИНГ, это когда будете писать про дедовщину в армии.
Antuan Rokanten
Обычно если в школе бывает буллинг, то потом, как правило, происходит шутинг.
126745288
а вполне может быть, что и врет, паршивец. Выкручивается.
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