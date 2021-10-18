Поставил к стенке целый класс. Стали известны подробности стрельбы в школе в Пермском крае

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, поставил одноклассников к стенке. Он забежал с оружием в руках в свой класс, закричал «Всем стоять!», после чего выстрелил в потолок и дверь. Подробности ЧП 18 октября сообщает «КП».



Как пишет Telegram-канал Baza, 12-летний подросток стрелял из охотничьего карабина «Сайга» и выкрикивал при этом «В меня вселился Бог!». По предварительным данным, он хотел расправиться с конкретной девочкой, которая его сильно обижала. Ружье подросток украл у отца. Занятия в школе после происшествия были отменены.

