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Поставил к стенке целый класс. Стали известны подробности стрельбы в школе в Пермском крае

Устроивший стрельбу в школе под Пермью 12-летний ученик хотел разобраться с одноклассницей

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Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, поставил одноклассников к стенке. Он забежал с оружием в руках в свой класс, закричал «Всем стоять!», после чего выстрелил в потолок и дверь. Подробности ЧП 18 октября сообщает «КП».

Как пишет Telegram-канал Baza, 12-летний подросток стрелял из охотничьего карабина «Сайга» и выкрикивал при этом «В меня вселился Бог!». По предварительным данным, он хотел расправиться с конкретной девочкой, которая его сильно обижала. Ружье подросток украл у отца. Занятия в школе после происшествия были отменены.

«Фонтанка» писала, что стрельба в школе в Пермском крае произошла утром 18 октября. В результате ЧП никто не пострадал. Стрелявший подросток в настоящий момент обезврежен и задержан.

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Комментарии (15)

vamingo
Ух если бы он кричал "в меня вселился Дарвин!" как бы прижали всех этих биологичек...
А бог это хорошо, это можно.
Ырыс
Одноклассники должны молиться своим богам, что пацан стрелял не в них и запомнить на будущее - травля не всегда заканчивается только мокрыми штанами.
266071820
Это в него диавол вселился. Теперь надо его отчитывать.
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