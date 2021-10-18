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Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Пермском крае

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В посёлке Сарс Пермского края ученик устроил стрельбу в школе. Об этом рано утром 18 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«В Пермском крае в посёлке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтёрша, она не пострадала», — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент школьник задержан, мотив его поступка выясняют правоохранители. Они также устанавливают тип оружия, из которого велась стрельба. В региональном ГУ МВД уточняют, что выстрела было два — в стену и в потолок. Стрелявшим оказался ученик шестого класса этой же школы.

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Комментарии (7)

lamer
Надо больше резонанса! Чтоб потом ушло в тиктоки и прочую дрянь, где подростки ищут примеры для подражания.
265863469
Сейчас окажется , что это чувствительный, легко возбудимый гаденыш си во всем виноваты учителя и охранник, а не родители, который отказывались отправить больного ребенка в спецшколу. P.S. для тех, кто не в курсе - по действующим законам, будь ты дебилом-второгодником с гиперактивностью - отправить тебя в спецшколу можно только по просьбе родителей. А мало кто признает что у них "особый" ребенок. Вот и мучаются и учителя и одноклассники.Да и у такого ребенка постоянно нервные срывы, так как школьная программа для него слишком сложная...
Параллакс
Другие СМИ пишут, что он поставил детей к стенке.
По уму надо владельца и его в ГУЛаг.
Первый чтобы думал где оружие оставляет, второй чтобы не повторял впредь таких ошибок.
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