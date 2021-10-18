Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

В посёлке Сарс Пермского края ученик устроил стрельбу в школе. Об этом рано утром 18 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.



«В Пермском крае в посёлке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтёрша, она не пострадала», — уточнил собеседник агентства.



В настоящий момент школьник задержан, мотив его поступка выясняют правоохранители. Они также устанавливают тип оружия, из которого велась стрельба. В региональном ГУ МВД уточняют, что выстрела было два — в стену и в потолок. Стрелявшим оказался ученик шестого класса этой же школы.

